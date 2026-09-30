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Calcio, Entella test a Colleggio contro il Parma
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
Lavoro, allenamenti e una nuova amichevole. Procede a ritmo spedito la sosta dei biancocelesti. La ripresa del campionato è ancora lontana una decina di giorni, ma i ragazzi di Chiappella stanno lavorando sodo per perfezionare la condizione in vista di un mese di ottobre ricco di sfide.
Oltre alle sedute quotidiane, i biancocelesti saranno impegnati in un’amichevole venerdì 2 ottobre. L’Entella scenderà in campo al Mutti Training Center di Collecchio, dove affronterà i padroni di casa del Parma, in un remake della sfida già andata in scena 13 mesi fa. Fischio d’inizio alle 11.30.
Un test importante per mettere benzina nelle gambe e non perdere il ritmo partita, contro un avversario rodato che da tre stagioni consecutive gioca stabilmente nella massima serie.