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Sabato 3 ottobre

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Borzonasca: “Fermentazione: questa (s)conosciuta”, laboratorio esperienziale

30 settembre 2026 | 14:17
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Borzonasca: &#8220;Fermentazione: questa (s)conosciuta&#8221;, laboratorio esperienziale

Da p. Attilio F. Fabris, monastero Sant’Andrea ap. Abbazia di Borzone

Sabato 3 ottobre, alle ore 15 all’Abbazia di Borzone di Borzonasca, “Fermentazione: questa (s)conosciuta” a cura di Michela Alessi.
Verrà offerto un laboratorio esperienziale sulle verdure latto -fermentate, kombucha e kefir di latte: cosa sono e come produrli.

Contributo spese: euro 15

Portare tagliere e coltello, qualche vasetto da 212 ml

Per info: Massimiliano Bizzarri – WhatsApp -3925900321 – mail: terredaabbazia@gmail.com

 