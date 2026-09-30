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Borzonasca: “Fermentazione: questa (s)conosciuta”, laboratorio esperienziale
30 settembre 2026 | 14:17
Da p. Attilio F. Fabris, monastero Sant’Andrea ap. Abbazia di Borzone
Sabato 3 ottobre, alle ore 15 all’Abbazia di Borzone di Borzonasca, “Fermentazione: questa (s)conosciuta” a cura di Michela Alessi.
Verrà offerto un laboratorio esperienziale sulle verdure latto -fermentate, kombucha e kefir di latte: cosa sono e come produrli.
Contributo spese: euro 15
Portare tagliere e coltello, qualche vasetto da 212 ml
Per info: Massimiliano Bizzarri – WhatsApp -3925900321 – mail: terredaabbazia@gmail.com