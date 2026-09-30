Basket / Aurora Chiavari presenta la nuova squadra maschile

Sabato 3 ottobre alle ore 16:00 al Gran Caffè Defilla a Chiavari Aurora Basket Chiavari è lieta di invitare gli organi di informazione, gli appassionati di basket e tutta la cittadinanza alla presentazione ufficiale della squadra che affronterà il prossimo campionato di B Interregionale Maschile 2026/2027. Sarà l’occasione per conoscere da vicino giocatori, staff tecnico e società, presentare il nuovo gruppo e condividere con la città l’inizio di una nuova stagione sportiva. La squadra sarà guidata da coach Giovanni Benedetto, pronta ad affrontare una stagione ricca di sfide e a rappresentare ancora una volta i colori di Chiavari nel panorama della pallacanestro nazionale. Lo sport è passione, impegno, aggregazione e appartenenza: per questo vogliamo che la presentazione sia un momento aperto a tutti, per incontrare la squadra e iniziare insieme questo nuovo percorso. Al termine della presentazione è previsto un piccolo rinfresco.