Balneari: svolta nelle concessioni; le direttive del ministero

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha reso noto il bando-tipo per le gare delle concessioni balneari, fissando precisi criteri per i Comuni che dovranno completare le assegnazioni entro il 30 settembre 2027. I criteri sono quelli che più di una volta aveva suggerito Angiolino Barresca

Le nuove istruzioni ridefiniscono i meccanismi di aggiudicazione, i rimborsi economici e le modalità di calcolo delle tariffe:

1. L’assegnazione è legata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata è flessibile e compresa tra i 5 e i 20 anni. Dovrà consentire l’ammortamento delle spese previste nel I bandi dovranno tenere conto non solo dell’aspetto economico-finanziario. Anche dei servizi, destagionalizzazione, esperienza professionale, livelli occupazionali.

2. Previsti indennizzi e risarcimenti ai concessionari uscenti. Calcolati sugli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni e non ancora ammortizzati al momento della scadenza. Saranno considerati anche gli investimenti strutturali imprevisti causati da trombe d’aria e mareggiate. La valutazione dei danni in base a perizia tecnica.

3. Canone allo Stato dinamico