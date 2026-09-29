Treni/ lavori sulla linea Genova-Roma, possibili cancellazioni

Da Comunicazione Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Nei fine settimana 2/4, 16/18 ottobre e 12/15 novembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa-Grosseto-Roma sarà modificata per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Pisa e Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta.

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, via Civitavecchia, subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, con cancellazione della tratta Genova-Pisa. Anche i treni Frecciargento e Frecciarossa Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno cancellazioni. Previsti alcuni impatti anche nei giorni 2, 5, 16, 19 ottobre, 12 e 16 novembre.

Dal 2 al 5 ottobre, dal 16 al 19 ottobre e dal 12 al 16 novembre i treni Intercity delle tratte Milano-Livorno/Grosseto, Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini, Torino Porta Nuova-Salerno potrebbero subire modifiche di orario e/o di percorso. Inoltre, dal 12 al 16 novembre, anche i treni Intercity della tratta Milano-La Spezia potrebbero subire cancellazioni parziali.

Dal 2 al 4 ottobre, dal 16 al 18 ottobre e dal 12 al 16 novembre alcuni treni Intercity Notte delle tratte Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio Calabria Centrale potrebbero subire modifiche di orario e/o di percorso. Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni treni Intercity.

I treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla linea Pisa – La Spezia subiranno modifiche di orario, anche con anticipi in partenza, e cancellazioni totali o parziali.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto sono in corso di aggiornamento.

Maggiori informazioni sui canali di acquisto, nella sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

A questo link è consultabile la campagna Viaggiare informati https://www.youtube.com/watch?v=W7PR1kwl408

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Sulla linea Tirrenica Genova – Pisa – Roma sono in programma nei fine settimana 3/4, 17/18 ottobre e 13/14/15 novembre lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Pisa e Forte Dei Marmi-Seravezza-Querceta.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nel dettaglio prevedono:

3/4 ottobre, lavori tra Viareggio e Forte Dei Marmi-Seravezza-Querceta per manutenzione straordinaria a un ponte ferroviario nel comune di Pietrasanta, rialzamento del secondo marciapiede della stazione di Pietrasanta, attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo sottopasso della stazione di Viareggio, sostituzione componenti di alcuni deviatoi nella stazione di Forte Dei Marmi-Seravezza-Querceta.

17/18 ottobre lavori tra Pisa e Torre del Lago per manutenzione straordinaria ad alcuni ponti, sostituzione dei deviatoi nella stazione di Pisa San Rossore, attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo sottopasso della stazione di Viareggio.

13/14/15 novembre lavori a Viareggio per la realizzazione del nuovo sottopasso pedonale, che collegherà via San Francesco, posta ad ovest della linea ferroviaria, con via porta Pietrasanta.

Durante le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa: nel fine settimana 3/4 ottobre tra Pisa e Massa Centro mentre nei successivi due fine settimana tra Pisa e Pietrasanta.