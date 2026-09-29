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Attualità/
Sestri: Oratorio San Francesco, riapertura al culto: presente il prefetto
29 settembre 2026 | 09:58
Da Vinicio Raso, presidente dell’Associazione Culturale “O Leûdo”
Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 11.30 in località Villa Costa – Via del Pontino, 14 a Sestri Levante, cerimonia di riapertura al Culto religioso dell’Oratorio San Francesco d’Assisi alla presenza del Sig. Prefetto di Genova, Dott.ssa Cinzia Torraco, e di autorità civili e militari. La Benedizione sarà impartita da S.E. il Vescovo di Chiavari Mons. Giampio Luigi Devasini.