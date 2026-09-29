Sestri: il leudo messo al suo posto invernale, sulla spiaggia

Anche quest’anno è venuto il momento di riportare il Leudo nella sua “casa invernale”, la spiaggia dei Balin sul lungomare di Sestri Levante. Sabato 3 ottobre alle 8 i volontari dell’Associazione cominceranno le operazioni preliminari dell’alaggio che continueranno finché la barca, tirata a secco, sarà arrivata nella sua usuale posizione, dove rimarrà sino alla primavera del prossimo anno.

Vi aspettiamo quindi sulla spiaggia dei Balin per assistere insieme a questo evento tradizionale e dal fascino sempre attuale.