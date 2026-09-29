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Sestri: il leudo messo al suo posto invernale, sulla spiaggia

29 settembre 2026 | 15:37
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: il leudo messo al suo posto invernale, sulla spiaggia

Dall’associazione Amici del Leudo

Anche quest’anno è venuto il momento di riportare il Leudo nella sua “casa invernale”, la spiaggia dei Balin sul lungomare di Sestri Levante. Sabato 3 ottobre alle 8 i volontari dell’Associazione cominceranno le operazioni preliminari dell’alaggio che continueranno finché la barca, tirata a secco, sarà arrivata nella sua usuale posizione, dove rimarrà sino alla primavera del prossimo anno.
Vi aspettiamo quindi sulla spiaggia dei Balin per assistere insieme a questo evento tradizionale e dal fascino sempre attuale.

 