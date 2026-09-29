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Dalle 9 alle 17 presso "Le due palme"|
Attualità/
Sestri: giovedì inaugurazione del Centro diurno “Il Faro”
29 settembre 2026 | 10:03
Giovedì 1 ottobre presso la residenza “Le due palme”, in via val di Canepa a Sestri Levante, inaugurazione ed Open Day, dalle 9 alle 17, del Centro diurno “Il Faro”. Un importante servizio per chi vorrà lasciare i propri anziani a trascorre diverse ore in compagnia o in attività terapeutiche.
Chi affida seppur temporaneamente nel corso della giornata i propri cari alla struttura, dovrà fornire la terapia; un cambio completo di vestiario, eventualmente i pannoloni e firmare una manleva.