Sestri: al via i lavori di riqualificazione percorsi Sant’Anna – Capenardo – Costello

Via libera al progetto esecutivo che rimetterà a nuovo i sentieri per il Monte Capenardo e il Monte Costello: il Comune di Sestri Levante ha approvato gli interventi finanziati con 80mila euro dalla Regione Liguria – nell’ambito del bando per la Strategia Forestale Nazionale, finanziato dal Fondo per l’Attuazione della Strategia Forestale Nazionale (DGR 82/2025) – che consentiranno di recuperare e valorizzare percorsi escursionistici che si sviluppano lungo due sentieri della Rete Escursionistica Ligure: quello che collega Sestri Levante a San Bernardo e al Monte Capenardo, e quello che da Sestri Levante sale verso il Monte Costello.

Il progetto, firmato dall’agronoma Paola Caffa e affidato alla ditta Interfor, dà forma ai cinque interventi previsti lungo i due tracciati. Si parte dalla riqualificazione dell’accesso al Capenardo, oggi soffocato dalla vegetazione infestante. Sulla via dell’Ardesia arriveranno postazioni informative dedicate alle cave e alle “camalle”, le portatrici che per secoli trasportarono le lastre fino al mare. Sul tratto Sant’Anna-Monte Costello sono previste canalette taglia-acqua e briglie in legno e pietrame contro l’erosione. Completano il quadro il diradamento antincendio al confine con Lavagna e il consolidamento del piano di calpestio nei tratti più degradati. Lungo la Via dei Ponti saranno posate segnaletica sensoriale e sagome tattili, per rendere il percorso fruibile anche a chi ha una disabilità visiva. I lavori inizieranno entro metà ottobre.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente e Difesa del Suolo Valentina Armanino: «Questi interventi sono un’importante manutenzione dei nostri sentieri, sui quali investiamo anche dal punto di vista turistico. Una progettualità ad ampio raggio, che caratterizza l’operato della nostra Amministrazione. In questo caso, la visione è quella di prendersi cura del territorio rendendolo più attrattivo».