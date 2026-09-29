Santo Stefano d’Aveto: escursione nella faggeta dell’area protetta

Una passeggiata sul fondo dell’oceano in compagnia di un esperto geologo.

Sabato 3 ottobre 2026, il Parco Naturale Regionale dell’Aveto organizza come Geoevento per la XIV edizione della Settimana del Pianeta Terra un’escursione nel cuore dell’area protetta lungo un percorso che attraversa la splendida faggeta della Foresta Regionale del Monte Penna, attorno al Monte Cantomoro: il sentiero Ofiolitico. Le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche, di grande pregio e facili da osservare, sono in parte dovute alla natura geologica e geomorfologica dell’area, meno evidente e più difficile da comprendere per i “non addetti ai lavori”. Grazie alla presenza di un esperto geologo, professore dell’Università degli Studi di Genova, e di una guida ambientale ed

escursionistica del Parco, che faranno da guida ai partecipanti, questa escursione sarà

un’occasione per capire la storia geologica di queste montagne, composte in parte da rocce che originariamente costituivano la crosta di un antico oceano: ecco quindi che una giornata lungo i sentieri del Parco dell’Aveto, tra le vette più alte dell’Appennino Ligure si trasforma in una passeggiata sul fondo di un antico oceano. Durante la visita guidata la guida accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questi ambienti, fornendo una chiave di lettura complessiva del paesaggio e dei suoi elementi, comprendendo le relazioni esistenti tra i vari elementi che lo compongono.