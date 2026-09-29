‘Santa’: serata di beneficenza al Covo per ricordare Mario Mai

I familiari di Mario Mai

Da Stefania Mai, “Il cuore di Santa non dimentica Mai”

Il prossimo 2 ottobre 2026 l’evento in memoria di Mario Mai raggiungerà la 14ª edizione. L’associazione Il Cuore di Santa non dimentica Mai dà appuntamento agli amici di Mario e alla comunità che si è formata nel suo ricordo al Covo di Nord Est (a partire dalle ore 19:30) per una nuova serata di raccolta fondi.

Numerosi sono gli obiettivi raggiunti in tutti questi anni grazie alla generosità del territorio: 2 auto per la Croce Verde e la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure, Parco giochi agli Elfi a Santa Margherita Ligure, colonnine DAE per rendere Santa Margherita città Cardioprotetta, robot umanoide (NAO) per finalità ludico-educative a favore dei piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini, ecografo per Ospedale San Martino, donazioni alle pubbliche assistenze, apparecchio per elastosonografia per Ospedale Gaslini, progetto dedicati a Cartoni Animati in Corsia Ospedale Gaslini, massaggiatore automatico Lucas e Spirometro per Ospedale San Martino, minicar elettrica per il Centro Cure Palliative dell’Asl4, generatore e materiale elettrico per Sipem-SOS Liguria, Stanza Snoezelen per la scuola primaria Scarsella di Santa Margherita Ligure

Per questo 2026, il ricavato della serata sarà devoluto interamente a favore della P.A Croce Verde e della Croce Rossa di Santa Margherita per l’acquisto di una seggiola montascale e di un presidio per l’allestimento di un’ambulanza.

Oltre alla solidarietà, ci sarà ovviamente grande spazio per la musica e la spensieratezza. Ad animare l’evento sarà la band Abba Time, che farà scatenare i presenti con i grandi successi del gruppo svedese, accompagnata da cena a buffet, dj set e dalla tradizionale lotteria con l’estrazione di tantissimi ricchi premi.

Un appuntamento a cui non mancare per continuare a fare del bene insieme, nel ricordo di Mario.

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