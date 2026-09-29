Temi del giorno:
Mercoledì 30 alle ore 21.00|
‘Santa’: la scuola di San Lorenzo torna in Consiglio comunale
Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure
Mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21.00, avrà luogo presso la sala consiliare del palazzo comunale la riunione del Consiglio Comunale.
Ordine del giorno:
1 Approvazione schema di convenzione per l’utilizzo associato delle funzioni di segratariato generale tra i comuni di Santa Margherita Ligure e Cogoleto;
2 Approvazione del regolamento di gestione del Centro Giovani e carta dei servizi;
3 Approvazione del regolamento – Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni;
4 Statuto società “Progetto Santa Margherita S.r.l.” – approvazione modifica;
5 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 – approvazione aggiornamento;
6 Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2026-2028 quale aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
7 Mozione presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Tutela del verde dek minigolf di Viale Rainusso e salvaguardia dell’impianto sportivo”;
8 Mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Santa – Caversazio Sindaco ad oggetto “Mozione a sostegno di Nessy Guerra. Cittadina ligure.”;
9 Mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Santa – Caversazio Sindaco ad oggetto “Immobile denominato ‘La Mandragola’ di Paraggi”;
10 Mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Santa – Caversazio Sindaco ad oggetto “Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza idraulica del versante di Via Mortero”;
11 Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Bagni pubblici: un servizio da migliorarepre residenti e visitatori”;
12 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Regolamento di polizia urbana e controlli notturni del territorio”;
13 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Scuola di San Lorenzo”;
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del Comune e su Radio Aldebaran: https://www.youtube.com/comunesml