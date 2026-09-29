Recco: sanità, posteggi riservati ai dipendenti; i vecchi si arrangino

Sono decine ogn giorno a Recco le persone che si recano al “Palazzo della salute” per effettuare esami, visite mediche, ritirare referti. In prevalenza sono anziani che provengono anche da Camogli, Ruta, Uscio, Avegno, Sori. I bus Amt si fermano al capolinea di via Ippolito d’Aste distante almeno 200 metri dalla sede Asl e per gli anziani diventa un peso raggiungere a piedi, specialmente sotto il sole o in caso di pioggia. Così si fanno accompagnare in auto grazie a un parente, un vicino di casa, un conoscente.

Nel piazzale dell’ex ospedale, chiuso con una sbarra, l’accesso non è riservato agli anziani ma ai dipendenti dell’Asl. Non essendovi ampi parcheggi nei dintorni, la conseguenza è un continuo caotico manovrare di mezzi che non hanno parcheggio. Il Comune non ha frecce al suo arco. L’unica soluzione far percorrere ai bus via 25 aprile, via Trieste e via Roma prima di ultimare la corsa al capolinea.