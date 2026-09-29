Recco: il tempo al centro di due incontri tra divulgazione e dialogo

Prosegue a Recco il percorso del “Festival della Valle del Tempo”, con due appuntamenti che giovedì 1° ottobre coinvolgeranno studenti e giovani. Nel pomeriggio, alle ore 15, nella Sala Polivalente di via Ippolito d’Aste, si terrà l’incontro “Il Tempo del Cosmo” con Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi che incontrerà gli studenti del liceo. La giornata proseguirà alle ore 18, al Chiosco sul mare Zigoêla, con “Ci vuole sbatti!”, un incontro-aperitivo dedicato ai giovani e pensato come momento di confronto informale sul tema “Costruiamo il nostro tempo” (consigliata la prenotazione sul sito del Festival).

“Due incontri che mettono al centro le idee, la curiosità e il confronto – dice il sindaco Carlo Gandolfo – coinvolgendo studenti e giovani su temi che parlano del nostro futuro”.

Il Festival della Valle del Tempo si avvale del patrocinio e del sostegno del Comune di Recco.