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Martedì 29 Settembre|
RASSEGNA STAMPA. Trasporti sanitari, richieste 10 giorni prima
Oggi, martedì 29 settembre, auguri a Michele, Renato, Ciriaco. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Chi più strilla ha torto”
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Sanità: stretta sui trasporti; i medici dovranno fare richiesta 10 giorni prima.
Sestri Levante: piano traffico, opposizione all’attacco. Castiglione Chiavarese: censimento, in arrivo le lettere. Lavagna: beni confiscati alle mafie; due progetti. Lavagna: chiesetta di San Michele; ultimati i lavori. Cogorno: ricicla e crea, giornata sull’Entella. Chiavari: decolla il campo largo. Chiavari: la carica dei 120mila a Cosplay.
Rapallo: piante tagliate sulle tombe senza preavviso, polemica. Rapallo: Genova incorona i tatuaggi di Cassetta. Chiavari: Merciani dice addio a via Vittorio Veneto dopo 50 anni. Chiavari: professione sommelier; ecco il corso Ais. Santa Margherita abbatte palma e leccio. Portofino: 4.000 turisti in piazzetta; l’estate continua.
Camogli: padre Adriano parroco a San Fruttuoso. Recco si interroga sulla crisi Amt. Uscio: museo nella rete nazionale.
Neirone: cade mentre cerca funghi; morta 81enne.