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Giovedì 1 ottobre alle ore 19; all'Europa|
Rapallo: Tzukimi, incontro sull’osservazione della luna d’autunno
Da Cristina Di Sciorno, Lions Club Rapallo Host
Il Lions Club Rapallo Host prosegue il nuovo percorso di iniziative aperte alla città intrapreso con la attuale presidenza di Marco Fenelli, con un incontro creato in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova. Oggetto dell’incontro sarà Tzukimi, ossia l’arte giapponese della “osservazione della luna d’autunno”, alla quale si sono ispirate svariate forme creative – tra le quali poesia e musica – decorative e del folklore orientale. La luna d’autunno, nel suo massimo splendore, viene inoltre celebrata come occasione per il ringraziamento del raccolto stagionale.
Relatrici la dott.sa Aurora Canepari (conservatore del Museo Chiossone) e la dott.sa Selene Orsini (istruttore attività didattiche del medesimo museo).
L’evento, che ha impreziosito con la propria presenza anche le recentissime Giornate Europee del Patrimonio 2026, si svolgerà giovedì 1 ottobre alle ore 19 presso la Sala Conferenze dell’hotel Europa, a Rapallo.
L’ingresso è gratuito.