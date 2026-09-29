Rapallo: nonno Mino Canessa compie 80 anni, tanti dolci ricordi

Da Andrea Bernardin

Traguardo speciale oggi per Mino Canessa, storico e amatissimo maestro pasticcere della Pasticceria “La Riviera”, che festeggia il suo 80° compleanno. Una ricorrenza che racchiude il racconto di una vita intera spesa con dedizione tra il profumo dei dolci, l’amore per i suoi cari e la grande passione per lo sport di provincia e il Genoa

Per decenni, Mino è il punto di riferimento per la comunità grazie alla sua maestria artigianale e al lavoro quotidiano dietro il banco della Pasticceria La Riviera, trasformata nel tempo in un autentico simbolo di qualità e tradizione. Una dedizione instancabile al lavoro che gli ha regalato grandi soddisfazioni professionali, sempre affiancata dall’affetto di una famiglia unita e splendida: la moglie Patrizia, il figlio Roberto insieme alla moglie Erica e l’adorata nipote Martina, vero orgoglio di nonno Mino.

Ma la vita di Mino Canessa è legata a doppio filo anche ai campi in terra battuta del calcio dilettantistico. Negli anni in cui il figlio Roberto indossava gli scarpini da gioco, Mino non si è mai limitato a guardare dalla tribuna: dirigente appassionato, non ha mai esitato a imbracciare la bandierina e fare il guardalinee. Indimenticabili le sue dirette “focose” ma sempre profondamente corrette con quelli che ha sempre considerato i suoi veri e nobili rivali di giornata: gli arbitri.

Oggi, tra il calore dei familiari, degli amici di sempre e dei tanti clienti che negli anni sono diventati estimatori e affetti sinceri, Mino spegne 80 candeline.