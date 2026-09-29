Rapallo: “Non chiamarmi Cenerentola”, il nuovo libro di Paola Servente

Un coinvolgente romance contemporaneo dove il retelling di Cenerentola incontra una ragazza determinata a scrivere il proprio destino. Virginia ha sedici anni, è capitana della squadra di pallavolo, divora romanzi e detesta gli stereotipi. Eppure, per gli studenti del liceo D’Annunzio è “Cenerentola”. Il soprannome le è rimasto appiccicato addosso dopo aver perso una scarpa in un’epica figuraccia davanti a Stefano Arrigoni, diciotto anni, capitano dell’Under 19, il ragazzo più popolare, più arrogante (e più bello!) della scuola. Come se non bastasse, Virginia e Stefano, ormai per tutti Cenerentola e il Principe, si ritrovano a lavorare in coppia a un importante progetto scolastico. Per due settimane saranno obbligati a frequentarsi e a lei toccherà sopportare il suo sorrisino, le continue battute e la sicurezza ostentata. Giorno dopo giorno, però, le certezze di Cenerentola vacillano. Il Principe si rivela molto diverso dal ragazzo tutto muscoli e arroganza che immaginava e quando è insieme a lui si ritrova a fare pensieri che non avrebbe creduto possibili… E se questa volta fosse Cenerentola a scegliere il proprio destino?