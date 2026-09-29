Motociclismo/ Trial Team Aveto protagonista a Rovegno

Da Comunicazione Trial Team Aveto

Due vittorie, un secondo posto e altri due piazzamenti per il Trial Team Aveto nella terza prova del Campionato Regionale Ligure di Trial, disputata a Rovegno sul campo gara del Dolmen Park. A salire sul gradino più alto del podio nella TR2 è stato Edoardo Brusatin. Nella stessa categoria è arrivato anche il secondo posto di Tommaso Bottini, mentre Alessio Garbarino ha chiuso quarto. Quarta posizione anche per Gabriele Reboli nella TR3 Open.

“È stata una gara in cui il fisico contava molto – racconta Brusatin –. Nel primo giro ho commesso due errori un po’ banali, mentre nel secondo sono riuscito a mettere insieme tutto e a portare a casa la vittoria. Complimenti ai ragazzi del Dolmen Park per l’organizzazione. Ringrazio tutte le persone che mi aiutano e mi supportano, la mia famiglia, Enrico Moretto per l’aiuto durante la settimana e Sergio Canobbio per quello durante la gara. Adesso testa all’ultima prova”.

Soddisfatto anche Tommaso Bottini, secondo nella TR2: “Gara molto bella e molto fisica. Peccato per qualche errore banale che mi ha fatto chiudere in seconda posizione. Ora ci prepariamo per l’ultima prova del Regionale per dare il meglio. Ringrazio tutto il team, la mia famiglia che mi supporta sempre, il minder Matteo per l’eccellente lavoro e tutti gli sponsor”.

L’altra vittoria di giornata porta la firma di Giacomo Petito, primo nella categoria MiniTrial B. Petito è una new entry del Trial Team Aveto e dalla prossima stagione correrà con i colori della squadra. “Sono soddisfatto del risultato finale di questa gara – commenta Petito –. Nonostante qualche penalità di troppo, ho sbagliato meno degli altri. Nel complesso sono soddisfatto, ma si può migliorare”.

Per il Campionato Regionale Ligure resta ora un ultimo appuntamento: la quarta e ultima prova, in programma il 18 ottobre, che chiuderà la stagione regionale.