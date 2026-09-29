Lettere/ “Celebrazioni 25 aprile e 4 novembre senza divise?”

Ho letto gli articoli riguardanti il raduno degli Autieri a Sestri Levante. Ma non ho capito la richiesta dell’ANPI di Sestri Levante, mi sembra rimasta isolata rispetto alle altre sezioni ANPI del Tigullio. Mi chiedo se la sezione ANPI voglia far sparire le divise anche nelle celebrazioni che si svolgono normalmente il 25 Aprile e il 4 Novembre alla presenza di autorità militari e di polizia e le rappresentanze delle Associazioni di Marina Militare; Alpini, Bersaglieri; Autieri ed Esercito? E i musicisti delle Bande dovranno presentarsi senza divise?