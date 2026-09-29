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Lavagna: gasolio più caro d’Italia, il grido d’allarme dei pescatori

29 settembre 2026 | 16:39
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di Consuelo Pallavicini

Consuelo Pallavicini

Lavagna: gasolio più caro d&#8217;Italia, il grido d&#8217;allarme dei pescatori

Pesca in crisi; ai tenti motivi che la determinano si aggiunge il caro gasolio. A Lavagna sembra sia applicato il prezzo più alto in Italia 1,70 al litro.

Il responsabile regionale del settore Pesca e Acquacoltura di Confcooperative Liguria Augusto Comes ha spiegato che la grave situazione in atto “costa fino a 45mila euro in più all’anno per un peschereccio. E’ a rischio la redditività dell’intera filiera”.

“Il settore sta attraversando una serie di problematiche e di gestione del settore della pesca. Ci sono le limitazioni di quote di cattura, le giornate di pesca limitate ci sarà il fermo pesca e ciò si incrocia con la bolla speculativa del caro gasolio che ha peso una piega imprevedibile. La stagione non si sta presentando per il meglio, In estate i margini si sono ridotti e quindi siamo preoccupati”

Importeremo sempre più pesce dall’estero? A risentire della situazione sono anche le pescherie e soprattutto i ristoranti.