Lavagna: gasolio più caro d’Italia, il grido d’allarme dei pescatori

“Il settore sta attraversando una serie di problematiche e di gestione del settore della pesca. Ci sono le limitazioni di quote di cattura, le giornate di pesca limitate ci sarà il fermo pesca e ciò si incrocia con la bolla speculativa del caro gasolio che ha peso una piega imprevedibile. La stagione non si sta presentando per il meglio, In estate i margini si sono ridotti e quindi siamo preoccupati”