Cinque Terre: confermata al Parco la Carta del Turismo Sostenibile

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette è stata rinnovata al Parco Nazionale delle Cinque Terre per il quinquennio 2026-2030. La decisione, assunta all’unanimità dal Comitato di Valutazione di Europarc Federation, è arrivata al termine del percorso di verifica svolto nel giugno scorso e dell’esame della strategia e del nuovo Piano d’Azione del Parco.

La Cets è uno strumento di gestione del turismo sostenibile fondato su una strategia condivisa, un Piano d’Azione, il coinvolgimento dei portatori di interesse e una verifica indipendente e periodica dei risultati.

La valutazione fotografa il lavoro sviluppato alle Cinque Terre per governare la frequentazione in un territorio fragile, densamente visitato soprattutto nella fascia costiera, dove si concentrano i principali picchi di presenza. Tra gli aspetti maggiormente riconosciuti emerge la gestione dei flussi dei visitatori, che nel rapporto del verificatore ottiene la valutazione massima, attribuita agli esempi di buone pratiche che possono rappresentare un riferimento a livello europeo. Il documento indica il Parco delle Cinque Terre come un punto di riferimento nel contesto italiano delle aree protette.

“Il rinnovo della Cets ci interessa soprattutto per ciò che questo percorso ci chiede di fare – dichiara il Presidente dell’Ente Parco, Lorenzo Viviani –: sottoporre le nostre politiche a una verifica esterna rigorosa, guardando ai risultati raggiunti e, con la stessa attenzione, a ciò che deve essere migliorato. In un territorio dalla forte vocazione turistica, con una particolare pressione lungo la costa e nei borghi, il tema non è semplicemente quante persone arrivano, ma come riusciamo a governare la fruizione, distribuirla meglio, garantire la qualità dell’esperienza di visita e trasformare parte delle risorse generate dal turismo in cura del territorio, servizi e opportunità per chi qui vive e lavora. La Cets è anche uno strumento per coltivare l’identità territoriale, facendo convivere il turismo con la tutela della natura, le tradizioni, le attività e i saperi locali e rafforzando la capacità della comunità di riconoscersi nel proprio territorio e di determinarne responsabilmente il futuro. È un metodo che ci permette di lavorare in questa direzione insieme alle comunità e agli operatori e che ci obbliga, periodicamente, a guardarci allo specchio. Ringrazio lo staff del Parco e i collaboratori esterni che in questi anni hanno seguito il percorso e lavorato alla costruzione del dossier di rinnovo, contribuendo a questo risultato”.

Nella lettera ufficiale che comunica il rinnovo, il Comitato di Valutazione richiama espressamente la Cinque Terre Card tra gli strumenti adottati dal Parco per la gestione dei flussi, evidenziandone la capacità di convogliare le entrate generate dal turismo verso la conservazione e di orientare la mobilità dei visitatori verso il trasporto pubblico e i servizi del territorio.

Il rapporto approfondisce questo modello, sottolineando come i proventi della Card contribuiscano alla manutenzione e al recupero del territorio e della rete sentieristica, ai servizi di mobilità e agli interventi di conservazione, oltre al sostegno alle amministrazioni comunali attraverso servizi e interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Anche la manutenzione del paesaggio agricolo e della rete dei sentieri viene letta come parte integrante della politica turistica: la cura dei terrazzamenti contribuisce alla conservazione del paesaggio e alla permanenza delle attività agricole e, allo stesso tempo, consente di orientare la conoscenza del territorio verso i percorsi interni e di mezza costa, contribuendo a distribuire la frequentazione rispetto alle aree maggiormente interessate dai flussi.

Il percorso Cets è seguito dalle professionalità interne del Parco e fa parte dell’attività ordinaria di pianificazione e gestione dell’Ente. Il rapporto evidenzia positivamente il rafforzamento della struttura avvenuto tra il 2024 e il 2025, con un crescente impegno in materia di sostenibilità e programmazione, nonché con una maggiore capacità di coordinare studi e ricerche sul turismo e sull’attuazione della strategia Cets.

“La Carta richiede un lavoro tecnico continuativo, che prosegue per tutto il quinquennio – sottolinea il Direttore dell’Ente Parco, Maurizio Burlando –. Significa programmare le azioni, seguirne l’attuazione, raccogliere dati, verificare gli indicatori e mantenere un confronto costante con i soggetti del territorio. La valutazione riconosce la solidità del processo sviluppato dal Parco e individua con altrettanta chiarezza gli aspetti sui quali dobbiamo migliorare le nostre performance gestionali: approfondire la conoscenza e le modalità dei flussi, dei comportamenti dei visitatori e degli impatti prodotti dalla frequentazione, integrando dati e informazioni quantitative e qualitative e adottando strumenti innovativi che utilizzeranno le tecnologie più avanzate. Sono indicazioni che faranno parte del lavoro del prossimo quinquennio e che sono già state inserite nella programmazione avviata in queste ultime settimane.”

La dimensione partecipativa è un altro elemento evidenziato dalla valutazione. Il Forum Cets riunisce soggetti pubblici e privati, associazioni di categoria, realtà impegnate nella conservazione e rappresentanti delle comunità, in un confronto che prosegue durante l’anno attraverso tavoli tematici e consultazioni. In questo percorso si inseriscono la crescita della Cets Fase II, che coinvolge numerosi operatori economici del territorio, e l’avvio della Fase III, rivolta ai tour operator. Tra i risultati esaminati figura anche l’accordo sottoscritto con otto organizzazioni rappresentative del territorio per condividere impegni e obiettivi legati allo sviluppo del turismo sostenibile.

Il rapporto descrive le Cinque Terre come un “laboratorio permanente” nel quale sono stati sperimentati strumenti diversi per orientare il turismo verso criteri di sostenibilità: mobilità pubblica, manutenzione dei terrazzamenti, valorizzazione della rete sentieristica, sostegno alle imprese impegnate nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e governo dell’offerta turistica. Dalla verifica non emergono debolezze nella gestione del processo Cets, mentre viene indicata la necessità di rendere più strutturata la conoscenza dei flussi, dei diversi profili di visitatore e degli impatti ambientali e socio-culturali. Il rafforzamento del monitoraggio, come detto, è già tra gli obiettivi del nuovo Piano d’Azione Cets 2026-2030, articolato in 34 azioni, che prevede anche lo sviluppo di una piattaforma digitale predittiva per integrare e analizzare i dati disponibili e supportare la gestione in differenti scenari, tenendo conto delle situazioni di maggiore affollamento e delle condizioni meteorologiche. La prospettiva per il prossimo quinquennio è quella di intervenire sui picchi di frequentazione, distribuire meglio i flussi nello spazio e nel tempo e aumentare la qualità dell’esperienza, mantenendo il valore economico generato dal turismo e migliorando il rapporto tra la presenza dei visitatori e le esigenze delle comunità locali. Il riconoscimento relativo al rinnovo della Cets sarà consegnato ufficialmente il prossimo 9 dicembre a Bruxelles, presso il Comitato Europeo delle Regioni, in occasione della cerimonia Europarc dedicata alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile.