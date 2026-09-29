Chiavari. Zueni Festival: due giorni di idee, impresa, innovazione e musica

Da Comunicazione Zueni Festival

Due giorni di incontri, idee, formazione, musica e confronto, con migliaia di persone che hanno partecipato ai 10 appuntamenti della quarta edizione di Zueni Festival, organizzato dalla Società Economica di Chiavari, da un’idea dell’assessore Sabina Croce, insieme all’Associazione Tigullio Crea Impresa e al Liceo Marconi-Delpino.

Il programma ha messo insieme imprenditorialità, innovazione, intelligenza artificiale, formazione e musica, con oltre 50 ospiti, coinvolgendo giovani, studenti, imprese, professionisti e cittadini.

Un percorso che ha attraversato luoghi e linguaggi diversi: dallo Zueni Lab, dedicato agli studenti e alla trasformazione delle idee in progetti imprenditoriali, allo Zueni Pitch, con le esperienze di imprese del territorio e il confronto diretto con i ragazzi; dalla riflessione sull’intelligenza artificiale con il professor Alberto Diaspro agli appuntamenti dedicati alla musica, con Z-Factor, Crescendo, i giovani talenti della Scuola della Voce e la chiusura affidata a Cesare Blanc e alla Dany Franchi Band.

L’edizione 2026 ha inoltre confermato la capacità di Zueni di mettere in dialogo il mondo della scuola con quello dell’impresa e delle professioni. Un obiettivo che trova una sintesi proprio nel format del Festival: non limitarsi a parlare di giovani e futuro, ma offrire ai ragazzi occasioni concrete per confrontarsi, presentare le proprie idee, conoscere percorsi professionali e incontrare chi ha già trasformato un’intuizione in un progetto.

La dichiarazione della sindaca Metropolitana, Silvia Salis: “Quando una ragazza o un ragazzo inizia a pensare al proprio futuro, incontrare qualcuno che ha avviato un’attività nel luogo in cui vive può essere d’aiuto per vedere nuove possibilità – dichiara la sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis – per questo trovo prezioso il confronto che nasce a Zueni: ascoltare come è nata un’impresa, quale percorso ha compiuto e quali sono state le scelte che le hanno consentito di crescere può dare fiducia a chi ha un’idea e ancora non sa come iniziare. Agli studenti viene offerto anche lo spazio per presentare i loro progetti, mettendosi in gioco in prima persona. Il nostro compito, come istituzioni, è accompagnare questa voglia di fare, favorendo il rapporto tra scuola e lavoro e rendendo più semplice orientarsi tra le opportunità. I giovani devono poter scegliere di restare, oppure partire e poi tornare, trovando le condizioni per costruire qui il proprio percorso di vita. Grazie a chi ha fatto crescere questo Festival e a chi condivide le proprie esperienze: anche così si può aiutare qualcuno a trovare la sua strada”

La dichiarazione del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci; “Zueni Festival è un appuntamento ormai radicato, che dà un contributo importante nel rendere la Liguria, e del Tigullio in particolare, una terra ancora più incline al nuovo, all’impresa. Il festival si concentra su temi a me particolarmente cari: giovani e imprenditoria. Sappiamo bene che è grazie a chi ha la forza, il coraggio, la determinazione e l’ambizione di creare, di avviare una attività e di fare del proprio talento un mestiere, che la nostra società può crescere, prosperare e permettere alle sue energie migliori di esprimersi e generare lavoro, benessere, sviluppo. Spesso la Liguria è descritta come una regione vecchia, dove le persone per avere successo e costruire la propria strada devono andare via. Il Tigullio, con la sua vitalità e la sua energia, dimostra che la nostra è una terra fertile, capace di creare opportunità e occasioni: abbiate quindi il coraggio di osare, anche se gli ostacoli possono sembrare insormontabili, è la strada giusta per raggiungere grandi risultati”

“La Società Economica di Chiavari ha compiuto quest’anno 235 anni, ma la sua missione resta sorprendentemente attuale: promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Già i nostri fondatori avevano capito che per farlo fosse necessario investire nell’istruzione e nella cultura delle persone.

Zueni si inserisce esattamente in questa prospettiva – così il presidente Franco Cavagnaro–. Quattro anni fa furono alcuni giovani soci e loro amici a proporci di costruire un evento pensato per le nuove generazioni. Accettammo mettendo a disposizione i nostri spazi e le nostre dotazioni e, fin dalla prima edizione, scoprimmo che attraverso la loro sensibilità i giovani erano riusciti a mettere insieme economia, impegno sociale, cultura e storia: gli stessi ambiti nei quali la Società Economica opera da oltre due secoli.

Oggi, dopo quattro edizioni, possiamo dire che quella intuizione si è consolidata. Zueni guarda alle nuove imprese e alle nuove generazioni, ma lascia spazio anche alla scienza, alla cultura e alla musica, costruendo un appuntamento che non è rivolto soltanto ai giovani, ma all’intera cittadinanza.

È proprio questa capacità di creare un ponte tra generazioni e tra passato e futuro che dà significato al Festival e che ci permette di guardare con fiducia alla continuità della nostra istituzione.”

L’appuntamento quindi è alla quinta edizione di Zueni Festival nel 2027, con l’obiettivo di continuare a far crescere un progetto nato per il territorio ma capace di aprirsi a nuove idee, esperienze e collaborazioni.