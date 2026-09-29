Chiavari: ripartono i corsi di teatro della Compagnia dei Menditanti

Ritornano a Chiavari i corsi di teatro curati dalla Compagnia dei Menditanti, che quest’anno raggiunge i cinquant’anni di attività dalla fondazione avuta nel 1976 ad opera di Miro Gatti e Adriano Pastori. I laboratori si terranno presso l’Auditorium della Filarmonica in largo Pessagno. Giovedì 8 ottobre si svolgerà la prima lezione di prova gratuita, con inizio alle ore 18 per i bambini e alle ore 20 per gli adulti.

Il percorso formativo per i più piccoli proporrà nuovi progetti di messa in scena, mentre il gruppo degli adulti affronterà monologhi e dialoghi tratti da opere classiche e contemporanee. Le lezioni si terranno da ottobre fino a maggio 2027 con il patrocinio del Comune di Chiavari. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 329.2606094 o inviare una mail all’indirizzo menditanti.corsi@gmail.com.