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Chiavari, Carasco e Leivi

Sabato 10 ottobre, dalle 8.30; il programma

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Attualità
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Chiavari: “Nessuno escluso”, convegno all’auditorium San Francesco

29 settembre 2026 | 10:50
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di Redazione

Redazione

Chiavari: &#8220;Nessuno escluso&#8221;, convegno all&#8217;auditorium San Francesco

Sabato 10 ottobre, all’auditorium San Francesco a Chiavari, convegno “Nessuno escluso”. Appuntamento importante dove si affrontano temi come “il supporto psicologico e psichiatrico come diritto umano fondamentale” e “L’impatto dell’eco-ansia e del digitale sui giovani”.

Il programma prevede

Ore 8.30: apertura del convegno e saluto dell’assessore Silvia Stanig

Ore 9 relazione del dottor Norberto Miletto

Ore 9.45 relazione del dottor Paolo Severino

Ore 10.30 la dottoressa Olga Sofia Schiaffino modera dibattito con il pubblico

Ore 11 relazione  dell’assistente sanitario Stefano Chiesa

Seguono interventi dei rappresentanti delle associazioni

Ore 12.30 conclusioni e valutazione apprendimento

Al termine presentazione del libro di Martina O. “Non smettere di lottare”

Dalle 17 alle 20: esibizione di alcune band musicali del territorio.

 