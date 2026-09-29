Temi del giorno:
Sabato 10 ottobre, dalle 8.30; il programma|
Chiavari: “Nessuno escluso”, convegno all’auditorium San Francesco
Sabato 10 ottobre, all’auditorium San Francesco a Chiavari, convegno “Nessuno escluso”. Appuntamento importante dove si affrontano temi come “il supporto psicologico e psichiatrico come diritto umano fondamentale” e “L’impatto dell’eco-ansia e del digitale sui giovani”.
Il programma prevede
Ore 8.30: apertura del convegno e saluto dell’assessore Silvia Stanig
Ore 9 relazione del dottor Norberto Miletto
Ore 9.45 relazione del dottor Paolo Severino
Ore 10.30 la dottoressa Olga Sofia Schiaffino modera dibattito con il pubblico
Ore 11 relazione dell’assistente sanitario Stefano Chiesa
Seguono interventi dei rappresentanti delle associazioni
Ore 12.30 conclusioni e valutazione apprendimento
Al termine presentazione del libro di Martina O. “Non smettere di lottare”
Dalle 17 alle 20: esibizione di alcune band musicali del territorio.