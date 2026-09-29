Camogli: Teatro Sociale, 29 spettacoli da ottobre a dicembre

Al Tetro Sociale di Camogli la presentazione del ricco cartellone di spettacoli da ottobre a dicembre: 29 appuntamenti tra prosa, danza, musica, rappresentazioni per i bambini. L’esordio domani, con una giornata particolare per ricordare e festeggiare i 150 anni dalla prima apertura del teatro il 30 settembre 1876, voluto da un gruppo di 60 famiglie della borghesia locale e di armatori marittimi (i palchettisti).

Alle 17.30 “Quel 30 settembre… storia di una rinascita” con Farida Simonetti, Silvio Ferrari e Roberto Iovino; alle 21 in scena il capolavoro barocco “Gloria” di Antonio Vivaldi, per soli, coro e orchestra con Barbara Bargnesi, soprano, Giulia Amoretti, mezzosoprano. Direttore Giulio Magnanini; Orchestra e coro del Teatro Carlo Felice di Genova.

Ad aprire l’incontro il sindaco Giovanni Anelli: “Ringrazio Castagna e Acquaviva per il grande lavoro svolto con ottimi risultati ed un’apertura praticamente continua del teatro, che questa estate ha offerto spettacoli lirici di alto livello. Un augurio per la nuova programmazione e un grazie ai volontari che sono indispensabili”.

Anche Maurizio Castagna, presidente della Fondazione Teatro Sociale ha ringraziato i volontari: “Quest’anno in particolare il loro contributo è stato fondamentale, perché il numero delle aperture del teatro è aumentato. Sottolineo anche che oltre alla tournée con Solenghi, abbiamo gestito a Rapallo il Teatro delle Clarisse proponendo 30 recite e Villa Tigullio con 27 recite; è’ stato un grande impegno, che ha funzionato e che proseguirà. A Camogli questa estate sono stati proposti da ‘Spazio Musica’ master e spettacoli di qualità che hanno visto la partecipazione anche di 36 allievi e 98 concorrenti. Il Sociale è un teatro vivo di cui dobbiamo essere orgogliosi, un’impresa culturale ben radicata sul territorio come era nelle intenzioni di chi lo ha costruito”.

A Giuseppe Acquaviva, soprintendente e direttore artistico del Sociale nonché direttore d’orchestra, il compito di presentare tutti gli spettacoli in programma, che prenderanno il via domenica 11 ottobre con “Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova” con Tullio Solenghi, Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri, Marco Pirovano. “Anche questo è un anno davvero irripetibile con numeri importanti, partendo da domani con il festeggiamento dei 150 anni del teatro. Il primo spettacolo è molto raffinato e vede in scena Solenghi, col quale abbiamo fatto tre produzioni di successo e riproporremo ‘Colpi di timone'”.

Curiosità desterà anche “Camoglida”, domenica 20 dicembre alle 17 con protagonisti i camogliesi. Previste anche serate benefiche.

Tra i presenti Emanuela Caneva, assessore al Turismo; Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura; Andrea Cichero, presidente dei palchettisti; Marcello Mastore, comandante della Capitaneria di porto.

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Da ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Sono ventinove gli spettacoli tra prosa, musica, danza e appuntamenti dedicati ai più piccoli, in una programmazione che conferma il ruolo del Teatro Sociale come uno dei poli culturali più vivaci della Liguria e testimonia la volontà di aprire, come in ogni stagione, il teatro camogliese al pubblico di ogni età, con proposte pensate anche per le nuove generazioni, nel segno di un’assidua ricerca della qualità artistica.

La stagione segna anche un anniversario importante e che si apre domani, mercoledì 30 settembre, con la celebrazione dei 150 anni dalla sua fondazione. “Buon compleanno Teatro!” è la serata dedicata alla ricorrenza del Sociale, con il Gloria di Antonio Vivaldi eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Carlo Felice di Genova.

Il nuovo cartellone è stato presentato questa mattina, nel corso della conferenza stampa, dal Presidente Maurizio Castagna e dal Sovrintendente e Direttore Artistico Giuseppe Acquaviva, protagonisti della rinascita del “Sociale”, presenti anche il sindaco di Camogli Giovanni Anelli con il consigliere delegato alla cultura Paolo Terrile. In questi ultimi cinque anni lo storico teatro camogliese ha ritrovato slancio, tornando non solo a ospitare spettacoli, ma anche a produrne di grande successo – a partire dalla trilogia goviana con Tullio Solenghi, interprete e regista – e conquistando riconoscimenti che ne hanno consolidato il prestigio. Il Teatro Sociale di Camogli è inserito tra i monumenti nazionali e ha avuto l’accesso al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del MIC.

La sezione dedicata alla prosa è particolarmente ricca, con interpreti di primo piano e testi che spaziano dalla commedia alla drammaturgia contemporanea. Tullio Solenghi inaugura la stagione domenica 11 ottobre alle ore 17 con il reading “Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova”. Insieme agli attori Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano e al professor Francesco De Nicola, Solenghi guiderà il pubblico in un viaggio poetico attraverso la città e i versi dei grandi autori che hanno raccontato e amato Genova. Dopo lo strepitoso successo riscosso la scorsa stagione, Solenghi tornerà poi in scena, sabato 31 ottobre e domenica primo novembre con la maschera di Gilberto Govi, firmando anche la regia, di “Colpi di Timone”, coproduzione del Teatro Sociale di Camogli con il Teatro Nazionale di Genova.

La commedia della tradizione ligure cala le tavole del Sociale “E rostïe sotto a çenie” di Enrico Scaravelli (18 ottobre) e “Il dente del giudizio” di Ugo Palmerini (24 ottobre), a cura di due compagnie amatoriali.

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile porta sul palco due titoli di forte impatto: “Amori rubati”, cinque monologhi contro la violenza sulle donne tratti dall’omonimo libro di Dacia Maraini (6 e 7 novembre), e “Nel nome una storia”, dedicato al tema dell’adozione (14 novembre).

Il 21 novembre arriva la drammaturgia contemporanea internazionale con “Sogno di Cordelia” firmata dalla drammaturga islandese Marina Carr, che interroga lo spettatore sul potere distruttivo dell’invidia e sulla complessità dei legami familiari.

Per le scuole è in programma il 3 dicembre “Q come scuola”, spettacolo pluripremiato di Luca Chieregato che affronta il tema dell’adolescenza e della libertà.

La nuova stagione conferma inoltre la presenza della grande musica classica, affidata al concerto inaugurale, dedicato a Vivaldi, per i 150 anni dalla fondazione. L’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dal Sovrintendente Giuseppe Acquaviva, sarà protagonista nuovamente il 10 novembre. Sul palco spicca quindi il nome Andrea Bacchetti, che il 15 novembre propone “Bach con il Clavicembalo ben temperato”. La musica da camera è rappresentata da “Paesaggi d’Arcadia” con Domenico Nordio e Orazio Sciortino il 28 novembre. Sarà una serata di beneficenza a favore dell’Ospedale pediatrico Gaslini “Un viaggio in Italia”, con Anastasia Petryshak, violino, e Lorenzo Meo, pianoforte, l’11 dicembre: un “grand-tour” musicale attraverso il Bel Paese, visto attraverso lo sguardo di compositori diversi.

Per quanto riguarda la musica contemporanea, la stagione musicale del Teatro Sociale attraversa linguaggi diversi ospita artisti di primo piano. A cominciare da Al Di Meola, uno dei più grandi chitarristi del nostro tempo, che il 30 ottobre porta sul palco del teatro camogliese il suo inconfondibile virtuosismo. Per il 27 novembre ci sarà spazio per una serata speciale a un grande tributo alla musica degli autori genovesi e liguri: da Umberto Bindi ai New Trolls, con la partecipazione de I Trilli, Carlo Marrale, Franco Fasano e Ninè Ingiulla. Il mese di dicembre si accende giorno 6 con “Let’s twist again!”, l’attesissimo show dei Black Blues Brothers, cinque acrobati kenioti reduci da un tour mondiale che li ha visti superare le 1.000 repliche per più di 650.000 spettatori. Considerato tra i più autorevoli batteristi della scena internazionale, Billy Cobham porta al “Sociale” il 19 dicembre la sua inconfondibile energia musicale. Il 18 dicembre è la volta di “Abba Time”, spettacolo che ricrea l’energia del celebre quartetto svedese. La creatività dei Camogliesi sarà protagonista nella serata “La Camoglida”, serata di arte varia ispirata al celebre format della Corrida.

In cartellone due titoli di danza. Točnadanza di Venezia porta in scena “Notturni d’acqua”, coreografia di Michela Barasciutti ispirata al cambiamento, un notturno sospeso tra sogno e memoria, corpo e luce (17 ottobre); mentre un appuntamento di rilievo internazionale sarà il “Gran Galà di danza” con il Balletto di Astana, in scena l’8 dicembre.

Il Teatro Sociale conferma la sua attenzione verso gli spettatori più giovani con quattroo titoli di grande qualità. Gek Tessaro porta a Camogli il suo inconfondibile teatro disegnato con “Pierino e il lupo” (22 novembre) e “I bestiolini” (23 novembre). Un concerto dedicato alle più celebri colonne sonore Disney, “Into the Magic – Campani canta Disney”, è pensato per un pubblico intergenerazionale (27 dicembre). Mentre il 29 dicembre arriva “Pimpa – il musical a pois”, spettacolo coloratissimo che unisce musica, pupazzi e fantasia. Il cartellone del Teatro Ragazzi sarà comunicato in una prossima conferenza stampa.

Il 31 dicembre il Sociale festeggia la fine del 2026 con “il Capodanno a Teatro”, una serata speciale per salutare il nuovo anno insieme al pubblico in compagnia dell’ironia e della comicità musicale di Andrea Di Marco.

Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli. “Una crescita costante che racconta la volontà di riportare il Teatro Sociale al centro della vita culturale del territorio. Dall’appuntamento che ripercorre i 150 anni di storia artistica e culturale del teatro, prende avvio un percorso che attraversa generi, linguaggi e pubblici diversi, con grandi interpreti, compagnie nazionali e internazionali, fatto di relazioni ed appuntamenti pensati per tutti in maniera trasversale. Ma ricordo che il nostro teatro si è imposto negli anni anche per la capacità produttiva e progettuale” – dice il sovrintendente Giuseppe Acquaviva.

Maurizio Castagna, Presidente della Fondazione Teatro Sociale di Camogli. “La stagione costruita dal M° Acquaviva, ricca di spettacoli e di iniziative di livello, è pensata per rendere omaggio ai 150 anni del nostro Teatro. I risultati di questi ultimi anni dimostrano che il Sociale, attraverso la Fondazione, è oggi un’impresa culturale pienamente funzionante, saldamente radicata in città e nel territorio, proprio come l’avevano immaginato i suoi fondatori nel 1876. Un esito che condividiamo con le Istituzioni che ci sostengono e con tutti coloro che, ciascuno nel proprio ruolo, contribuiscono ogni giorno alla riuscita di questo progetto.”

Il sindaco di Camogli, Giovanni Anelli: “A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio la Fondazione, in primis il presidente Maurizio Castgna e il sovrintendente Giuseppe Acquaviva, per l’impegno, la professionalità e la passione che mettono in campo affinché il Teatro Sociale, una delle eccellenze di Camogli e del comprensorio, offra, anno dopo anno, spettacoli spesso sold-out, con artisti di livello, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto. E grazie ai Volontari, che svolgono un ruolo fondamentale”.

Paolo Terrile, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Camogli: “Celebrare i 150 anni del Teatro Sociale anticipa l’anniversario per il titolo di Città di Camogli e, anzi, lo giustifica. Farlo ascoltando l’Orchestra e il Coro del Carlo Felice rinsalda una collaborazione irrinunciabile tra due Enti importantissimi per il nostro territorio. Grazie al Sovrintendente Giuseppe Acquaviva, al presidente Maurizio Castagna e a tutti coloro, a partire dai Volontari, per l’impegno e l’abnegazione costanti”.

Il Teatro Sociale Camogli è sostenuto dal MIC – Direzione Generale dello Spettacolo, dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dalla Città Metropolitana di Genova e dal Comune di Camogli. La Fondazione desidera esprimere la propria gratitudine all’Associazione Volontari del Teatro Sociale, il cui servizio di sala rappresenta un contributo prezioso e insostituibile, e all’Associazione Amici del Teatro Sociale, che sostiene con continuità e dedizione le attività del Teatro.

Un ringraziamento particolare a Banca Passadore, Coop Liguria, Fondazione Banca Popolare di Lodi e al Media Partner Primocanale per il loro importante sostegno al Teatro Sociale Camogli.

STAGIONE OTTOBRE DICEMBRE 2026

Mercoledì 30 settembre,

BUON COMPLEANNO TEATRO!

Un secolo e mezzo di storia spettacolare

ore 17:30

Quel 30 settembre… Storia di una rinascita

con Farida Simonetti, Silvio Ferrari, Roberto Iovino

***

ore 21:00

Antonio Vivaldi, Gloria

per soli coro e orchestra

Barbara Bargnesi, soprano

Giulia Amoretti, mezzosoprano

Giulio Magnanini, direttore

orchestra e coro del Teatro Carlo Felice di Genova

Domenica 11 ottobre, ore 17:00

Da Camogli a Voltri

un itinerario poetico attraverso la grande Genova

Con Tullio Solenghi, Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano

Sabato 17 ottobre, ore 21:00

Notturni d’acqua

compagnia Točnadanza – Venezia

produzione: Festival VeneziainDanza, Mibac, Regione del Veneto, ArcoDanza

coreografia e regia Michela Barasciutti

ballerini Sara Cavalieri, Roberta De Rosa, Marco Mantovani, Erika Melli, Giulio Petrucci

Domenica 18 ottobre, ore 17:00

E rostïe sotto a çenie

di Enrico Scaravelli

regia Daniele Pellegrino

interpreti Stefano Pastorino, Anna Pedemonte, Luigi Massa, Valentina Izzo, Aldo

Casaleggio, Mariella Buonasora, Stefano Silei, Gianni Barsotti, Laura Pezzoli, Andrea Terenziani, Paolo Di Gregorio

Sabato 24 ottobre, ore 21:00

Il dente del giudizio

di Ugo Palmerini

compagnia I villezzanti

regia Anna Nicora

Venerdì 30 ottobre, ore 21:00

Al Di Meola Acoustic Trio

Al Di Meola, chitarra

Peo Alfonsi, chitarra

Sergio Martinez, percussioni

Sabato 31 ottobre, ore 21:00 e domenica 1° novembre, ore 17:00

Colpi di Timone

di Enzo La Rosa

regia Tullio Solenghi

con Tullio Solenghi, Sara Cianfriglia, Mauro Pirovano, Claudia Benzi, Daniele Corsetti, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Aleph Viola, Mirco Tosches, Lorenzo Scarpino

coproduzione Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova, Associazione Culturale Gli Scarti

Venerdì 6 e sabato 7 novembre, ore 21:00

Amori rubati

in collaborazione con Festival dell’Eccellenza al Femminile XXII edizione

Progetto miss violence contro la violenza sulle donne

interpreti e regia Federica Di Martino, Viola Graziosi, Federica Restani, Silvia Siravo, Lorenza Sorino

testi di Dacia Maraini

Martedì 10 novembre, ore 21:00

Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

direttore Giuseppe Acquaviva

Sabato 14 novembre, ore 21:00

Nel nome una storia

Di adozioni felici, segreti, speranze

in collaborazione con Festival dell’Eccellenza al Femminile XXII edizione

Progetto miss violence contro la violenza sulle donne

Ispirato al libro Ti racconto com’ero di Emilia Marasco

idea di Carla Peirolero

cura drammaturgica Irene Lamponi

con Irene Lamponi, Carla Peirolero

regia di Marcela Serli

Domenica 15 novembre, ore 17:00

Andrea Bacchetti

Joahann Sebatian Bach, Clavicembalo ben temperato libro 1

Sabato 21 novembre, ore 21:00

Sogno di Cordelia

In collaborazione con Amfiteatrof

di Marina Carr

regia Fausto Cosentino

interpreti Vittorio Ristagno, Sarah Pesca

Domenica 22 novembre, ore 17:00 – spettacolo inaugurale per le famiglie

Pierino e il lupo

di Gek Tessaro

Lunedì 23 novembre, ore 10:30 per Scuola dell’infanzia

I bestiolini

di Gek Tessaro

Venerdì 27 novembre, ore 21:00

Tributo alla grande musica degli autori genovesi e liguri

con I trilli, Carlo Marrale, Franco Fasano, Ninè Ingiulla

in collaborazione con i Rotary club di Genova e Portofino

Sabato 28 novembre, ore 21:00

Paesaggi d’arcadia

Domenico Nordio, violino

Orazio Sciortino, pianoforte

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Igor Stravinsky, Edvard Grieg

Giovedì 3 dicembre, ore 10:30 per Scuole secondarie di primo e secondo grado

Q come scuola

testo e regia Luca Chieregato

interprete Rossella Guidotti

produzione Compagnia Chieregato Guidotti, Teatro Nazionale di Genova

Domenica 6 dicembre, ore 21:00

Let’s Twist Again!

Il nuovo show acrobatico dei “magnifici cinque”

The Black Blues Brothers

di Alexander Sunny

con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde

Martedì 8 dicembre, ore 21:00

Gran galà di danza

Teatro dell’Opera e del Balletto di Astana

Venerdì 11 dicembre, ore 21:00

Un viaggio in Italia

Serata di beneficenza per l’Ospedale Gaslini

Anastasia Petryshak, violino

Lorenzo Meo, pianoforte

musiche di Karol Szymanowski, Nino Rota, Igor Stravinsky, Mario Castelnuovo-Tedesco

Venerdì 18 dicembre, ore 21:00

Abba Time

Abba Experience Show – La magia rivive sul palco

con Elisabetta Rondanina, Linda De Bortoli, Gianluca Masala, Fabio Milanese, Fabrizio Salvini, Fabrizio Argenziano.

Sabato 19 dicembre, ore 21:00

Billy Cobham – The Italian Trio

Billy Cobham, percussioni

Rita Marcotulli, pianoforte

Ares Tavolazzi, contrabbasso

Domenica 20 dicembre, ore 17:00

La Camoglida

Domenica 27 dicembre, ore 17:00

Into the magic – Campani canta Disney

con Lorenzo Campani, Elena Giardina, Nicholas Merzi, Emanuele Stassi, Igor Napolitano, Andrea Belli

Martedì 29 dicembre, ore 17.00

Pimpa – il musical a pois

drammaturgia Francesco Tullio Altan e Enzo d’Alò

regia Enzo d’Alò

con Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Arianna Cervo

co-produzione Fondazione AIDA ETS ICC, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Teatro Comunale Mario Del Monaco, Teatro Cristallo Bolzano, Associazione ATTI aps

Giovedì 31 dicembre, ore 22.00