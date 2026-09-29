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Camogli: ripartono i corsi alla “Bottega del nonno”
29 settembre 2026 | 14:33
Dalla “Bottega del nonno”
Finalmente è arrivato l’autunno e, con lui, ripartono i corsi a La Bottega del Nonno Camogli! Let’s go: si comincia!
Sabato 3 ottobre – ore 9:45
Open Day del corso di Stretching. Con insegnante laureato in Scienze Motorie. Un’occasione per conoscere il corso e provare l’attività.
Martedì 6 ottobre – ore 19:30
Raja Yoga – lo yoga per tutti. Non devi essere elastico per fare yoga: devi solo cominciare!
Mercoledì 7 ottobre – ore 19:30
Open Day del gruppo Teatrando. Uno spazio aperto all’espressione, alla creatività e al piacere di fare teatro… divertendosi!
Info e prenotazioni: 351 7941449
La Bottega del Nonno Camogli –Via Angela Schiaffino 9 – località Boschetto