Camogli: Bacchetti al Festival Internazionale “Mozart and Friends”

Da Comunicazione Andrea Bacchetti

Dopo l’emozione a Portofino per il ricordo di Gino Paoli con Amanda Sandrelli ed altri ospiti, Bacchetti torna per la terza volta a Bressanone per il Festival Internazionale “Mozart and Friends”.

Uno storico evento per ricordare le assidue frequentazioni di Mozart in “questa piccola città alpina” dove il suo talento “assorbe, rielabora, cresce”.

Nello storico edificio del “Palazzo Vescovile” – “Hofburg” – nell’ala imperiale, dove lo stesso Mozart suonò più volte, il pianista con il “Sudtirol Filarmonica Ensemble” hanno fatto rivivere (concerti Mozart K503 e Haydn hob.18) il “mondo sonoro del XVIII secolo”, quando la Musica era incontro, relazione, esperienza condivisa più che spettacolo.

Il concerto è stato introdotto, con la partecipazione di Michele Mirabella, dal musicologo Giacomo Fornari, presidente della Pro-cultura. Il folto pubblico, attento ed entusiasta, ha condiviso e apprezzato appieno lo spirito dell’evento come una esperienza culturale capace di far risuonare il passato nel presente in un contesto dove fra le facciate barocche ed i cortili silenziosi è stato facile ri-vivere quelle emozioni come una eredità che continua senza tempo a farsi ascoltare.

Alcuni apprezzatissimi “bis” bachiani hanno concluso la serata.

Il concerto è stato registrato da Rai Radio Tre e sarà trasmesso sulla rete nazionale prossimamente.