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Nuovo assetto degli ormeggi|
Camogli: approvati il Dup e il nuovo regolamento del porto
Tra i punti all’Ordine del giorno del Consiglio comunale di Camogli, dopo solo sei giorni dal precedente, l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029, ovvero il principale strumento di guida strategica e operativa del Comune che ogni anno si struttura come obbligo di legge per gli Enti locali. Il sindaco Giovanni Anelli lo ha illustrato con l’ausilio di una serie di slide.
Tra i vari punti, l’organico del personale del Comune, che è passato da 8 a 14 per rendere più efficiente il lavoro degli uffici. Negli accordi di programma l’accenno alla situazione Amt, che in questo momento mostra molte problematiche. Camogli è nel gruppo di lavoro a Genova, ma gli squilibri sono enormi e quindi la situazione è complessa. Nelle attività indirizzate nei prossimi anni sono presenti: la piscina comunale Baldini oggetto di un importante intervento che si ritiene di terminare entro l’anno; la tutela e la valorizzazione dell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina che ha ottenuto il benestare della Soprintendenza; alcuni interventi per strutture e servizi a sostegno dell’attività ittica dei pescatori del porto che prevede la realizzazione di un’area attrezzata per la vendita del pescato e di una zona per lo stoccaggio e per il contenimento delle reti e delle attrezzature, la posa di nuove catenarie all’interno del porto, la realizzazione e il ripristino dell’impianto antincendio, una colonnina per erogare servizi. Per le barriere architettoniche in programma piccoli interventi e il miglioramento dei percorsi pedonali soprattutto nelle zone periferiche, Il Dup è stato approvato dalla maggioranza; astenuti i consiglieri Italo Mannucci e Rocco Antonucci.
Un ulteriore punto è stato illustrato dal vicesindaco Lorenzo Ghisoli (il sindaco Anelli non ha partecipato); “Esame ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al vigente regolamento degli specchi acquei portuali destinati ad ormeggio nel porto di Camogli. Adeguamento alle normative vigenti e al nuovo assetto logistico di cui al piano degli ormeggi del porto di Camogli”. In sintesi, ha spiegato: “Il regolamento è frutto di un lavoro impegnativo e difficile soprattutto per la conformità del porto, che è partito anche da una segnalazione della Capitaneria ed è stato redatto con il supporto di professionisti. E’ un aggiornamento organico e complessivo, anche tenendo conto delle normative, per offrire all’amministrazione un mezzo per meglio operare secondo i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, della sicurezza e di un’efficiente gestione delle infrastrutture portuali”. Le modifiche introdotte riguardano principalmente cinque ambiti: l’aggiornamento del piano ormeggi e la classificazione delle unità introducendo criteri dimensionali (lunghezza e larghezza) più appropriati; l’introduzione di sottocategorie con modifiche tecniche; la revisione delle procedure di assegnazione delle concessioni per gli ormeggi caratterizzate da una maggiore attenzione ai requisiti di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento ridefinendo i requisiti di partecipazione per rendere il procedimento chiaro ed oggettivo; il mantenimento della possibilità di partecipare anche a chi non ha ancora acquistato un’imbarcazione, con l’impegno di acquisirne una compatibile con la categoria entro i limiti stabiliti; l’introduzione di una disciplina per le diverse tipologie di concessione (accanto alle tradizionali quelle per conto terzi, per passeggeri e merci, per finalità pubbliche e istituzionali). Il regolamento interviene anche sul sistema dei controlli e della vigilanza in sinergia con la polizia municipale e con una maggiore collaborazione con l’ufficio Demanio e le altre autorità competenti. Infine sono state aggiornate le disposizioni per la revoca e la decadenza delle concessioni. Federica Pesle, comandante della Polizia locale, ha poi risposto ad alcune domande poste dal consigliere comunale Italo Mannucci. Il regolamento è stato approvato dalla maggioranza e da Rocco Antonucci. Astenuto Mannucci.