Camogli: approvati il Dup e il nuovo regolamento del porto

Tra i vari punti, l’organico del personale del Comune, che è passato da 8 a 14 per rendere più efficiente il lavoro degli uffici. Negli accordi di programma l’accenno alla situazione Amt, che in questo momento mostra molte problematiche. Camogli è nel gruppo di lavoro a Genova, ma gli squilibri sono enormi e quindi la situazione è complessa. Nelle attività indirizzate nei prossimi anni sono presenti: la piscina comunale Baldini oggetto di un importante intervento che si ritiene di terminare entro l’anno; la tutela e la valorizzazione dell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina che ha ottenuto il benestare della Soprintendenza; alcuni interventi per strutture e servizi a sostegno dell’attività ittica dei pescatori del porto che prevede la realizzazione di un’area attrezzata per la vendita del pescato e di una zona per lo stoccaggio e per il contenimento delle reti e delle attrezzature, la posa di nuove catenarie all’interno del porto, la realizzazione e il ripristino dell’impianto antincendio, una colonnina per erogare servizi. Per le barriere architettoniche in programma piccoli interventi e il miglioramento dei percorsi pedonali soprattutto nelle zone periferiche, Il Dup è stato approvato dalla maggioranza; astenuti i consiglieri Italo Mannucci e Rocco Antonucci.

Un ulteriore punto è stato illustrato dal vicesindaco Lorenzo Ghisoli (il sindaco Anelli non ha partecipato); “Esame ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al vigente regolamento degli specchi acquei portuali destinati ad ormeggio nel porto di Camogli. Adeguamento alle normative vigenti e al nuovo assetto logistico di cui al piano degli ormeggi del porto di Camogli”. In sintesi, ha spiegato: “Il regolamento è frutto di un lavoro impegnativo e difficile soprattutto per la conformità del porto, che è partito anche da una segnalazione della Capitaneria ed è stato redatto con il supporto di professionisti. E’ un aggiornamento organico e complessivo, anche tenendo conto delle normative, per offrire all’amministrazione un mezzo per meglio operare secondo i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, della sicurezza e di un’efficiente gestione delle infrastrutture portuali”. Le modifiche introdotte riguardano principalmente cinque ambiti: l’aggiornamento del piano ormeggi e la classificazione delle unità introducendo criteri dimensionali (lunghezza e larghezza) più appropriati; l’introduzione di sottocategorie con modifiche tecniche; la revisione delle procedure di assegnazione delle concessioni per gli ormeggi caratterizzate da una maggiore attenzione ai requisiti di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento ridefinendo i requisiti di partecipazione per rendere il procedimento chiaro ed oggettivo; il mantenimento della possibilità di partecipare anche a chi non ha ancora acquistato un’imbarcazione, con l’impegno di acquisirne una compatibile con la categoria entro i limiti stabiliti; l’introduzione di una disciplina per le diverse tipologie di concessione (accanto alle tradizionali quelle per conto terzi, per passeggeri e merci, per finalità pubbliche e istituzionali). Il regolamento interviene anche sul sistema dei controlli e della vigilanza in sinergia con la polizia municipale e con una maggiore collaborazione con l’ufficio Demanio e le altre autorità competenti. Infine sono state aggiornate le disposizioni per la revoca e la decadenza delle concessioni. Federica Pesle, comandante della Polizia locale, ha poi risposto ad alcune domande poste dal consigliere comunale Italo Mannucci. Il regolamento è stato approvato dalla maggioranza e da Rocco Antonucci. Astenuto Mannucci.