Calcio, Rivasamba: rapporto interrotto con Cossentino. Del Nero al suo posto

La A.S.D. RIVASAMBA H.C.A. comunica che si è interrotto il rapporto con Mister Yari Cossentino come responsabile della Prima Squadra e con i suoi collaboratori Andrea Tridico e Simone Pasticcio.

Ringraziamo il Mister e il suo Staff per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e auguriamo loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

La conduzione tecnica della Prima Squadra viene affidata a Mister Davide Del Nero che dirigerà il primo allenamento nella serata di domani.

A lui rivolgiamo un augurio di buon lavoro in vista delle prossime importanti sfide che vedranno coinvolta la nostra squadra