Bocce/ Chiavari: sabato 3, presentazione della squadra di serie A

Si tiene sabato 3 ottobre alle 14:00 presso la sala consigliare del Comune di Chiavari la presentazione della squadra di serie A che parteciperà al massimo campionato nella stagione 2026/2027: Marino Artioli, Carlo Baghino, Carlo Ballabene, Paolo Ballabene, Enrico Berbero, Carlo Bresciano, Mauro Bunino, Marco Carlevaro, Mattia Falconieri, Dennis Pautassi, Alessandro Porello, Mauro Roggero, Ivan Soligon, Stefano Zucca. Lo staff è cosi composto: allenatori: Antonello Solari, Massimo RasoreE, Mauro Zucca. Presidente: Fausto Podestà, Vice Presidente Raimondo Mongai, Segretario Rino Valle, Gestione Impianto Vittorio Ghelardi, Gestione Logistica e Guardaroba Luca Vestoli.

L’occasione è ancor più importante perché il Comune di Chiavari, con il Sindaco Federico Messuti e l’Assessore allo Sport Gianluca Ratto, premierà la squadra U15 Campione d’Italia a squadre 2026 composta da Magnani Filippo, Schenone Mattia, Schenone Nicolò, Ravera Matteo, Ravera Lorenzo allenato da Antonio Ravera e Arianna Carbonara.

Menzione speciale per Matteo Ravera che nel 2026 ha conquistato ben 5 titoli Italiani (titolo a squadre, a coppie, individuale, combinato, tiro di precisione) e si è confermato per la 5^ volta consecutiva Campione Regionale. Mattia Schenone ha conquistato 2 titoli Italiani (squadra e coppia).

La squadra U18 composta da Alluigi Francesco, Bacigalupo Edoardo, De Ferrari Davide, Landolina Brian, Manfredi Yuri, Medda Giorgia, Ravera Matteo, si è classificata al terzo posto ai Campionati Italiani a squadre.