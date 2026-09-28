Temi del giorno:
Velisti buongustai|
Vela/ ‘Santa’: gran ritorno de “Il Mangiaregata”
Da Lega Navale Italiana sezione Santa Margherita Ligure
Nell’incantevole cornice del Golfo del Tigullio, in una splendida giornata autunnale caratterizzata da cielo azzurro e mare calmo, la Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure ha organizzato con successo la tradizionale veleggiata “Il Mangiaregata”. Le imbarcazioni, a vele bianche, si sono sfidate in un percorso mozzafiato da Portofino a Chiavari.
La flotta è stata suddivisa in tre classi in base alla lunghezza al galleggiamento. La vittoria overall è andata a Pomella J di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure), seguita al secondo posto da Falcor di Roberto Soldano (LNI Santa Margherita Ligure). Ha chiuso il podio, in terza posizione, Silvia Vignolo al timone di TabuJ (LNI Rapallo).
Come da tradizione, la manifestazione si è conclusa in un clima di grande convivialità con la cena dedicata a tutti gli equipaggi e ai loro accompagnatori presso la Casa del Mare, situata nel porto di Santa Margherita Ligure.
Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, all’Amministrazione Comunale e alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure per la preziosa collaborazione nella riuscita dell’evento.