Vela/ ‘Santa’: gran ritorno de “Il Mangiaregata”

Nell’incantevole cornice del Golfo del Tigullio, in una splendida giornata autunnale caratterizzata da cielo azzurro e mare calmo, la Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure ha organizzato con successo la tradizionale veleggiata “Il Mangiaregata”. Le imbarcazioni, a vele bianche, si sono sfidate in un percorso mozzafiato da Portofino a Chiavari.