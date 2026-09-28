Turismo: arrivano gli alberghi 3 e 4 stelle “superior”

Una nuova fascia di qualità entra nella classificazione delle strutture ricettive liguri, con l’obiettivo di rendere il sistema più aderente all’evoluzione dell’offerta e alle aspettative di una domanda turistica sempre più attenta a servizi, comfort e standard qualitativi. Regione Liguria introduce la denominazione aggiuntiva “Superior” per gli alberghi a 3 e 4 stelle che offrono servizi e caratteristiche qualitative superiori rispetto a quelli normalmente richiesti per la propria categoria, senza possedere ancora tutti i requisiti necessari per accedere rispettivamente alle 4 e alle 5 stelle.

Nascono così i 3 Stelle Superior e i 4 Stelle Superior, due fasce intermedie pensate per riconoscere e valorizzare il miglioramento dell’offerta anche quando questo non è ancora sufficiente per il passaggio alla stella successiva. L’attribuzione sarà legata a specifici requisiti definiti nella nuova Tabella Qualifica Superior, analogamente a quanto già avviene con la denominazione “Lusso” per gli alberghi a 5 stelle di massima eccellenza.

“Il turismo è una risorsa fondamentale per la Liguria: il nostro impegno è per promuovere una ricettività sempre più qualificata e proseguire nel lavoro destagionalizzazione. Questa novità rappresenta un’opportunità importante in questo senso, anche per il turismo congressuale e professionale, un segmento che vogliamo continuare a far crescere in Liguria – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Chi viaggia per lavoro, partecipa a congressi o prende parte a grandi eventi cerca strutture con standard elevati, servizi efficienti e un’offerta capace di adattarsi a esigenze diverse. Le nuove fasce Superior ampliano questa possibilità, introducendo un livello ulteriore di qualità all’interno delle categorie più diffuse. Significa rendere la Liguria ancora più competitiva e attrattiva anche per congressi, eventi e turismo business, contribuendo a generare presenze durante tutto l’anno”.

“Con i 3 e 4 Stelle Superior introduciamo un riconoscimento che mancava nel nostro sistema di classificazione – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Un albergo può investire, rinnovarsi e aumentare sensibilmente la qualità dei propri servizi senza avere ancora tutti i requisiti necessari per passare alla stella successiva. Fino a oggi questo miglioramento non emergeva pienamente dalla classificazione; con la qualifica Superior potrà invece essere riconosciuto e comunicato in modo più chiaro al cliente. Vogliamo premiare chi investe nella qualità e rendere il sistema più aderente alle aspettative di una domanda turistica sempre più evoluta e attenta ai servizi offerti”.