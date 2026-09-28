Sestri: al via “Oltre il margine”, la rassegna contro la violenza di genere

A Sestri Levante prende il via la nuova rassegna culturale “Oltre il margine”, un ciclo di tre appuntamenti autunnali promosso dalle Biblioteche cittadine e dal Museo della Città per contrastare la violenza di genere attraverso la cultura e la valorizzazione di figure femminili che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo. L’iniziativa prenderà il via venerdì 2 ottobre alle 17:30 all’Hotel Celeste con l’incontro “Le donne e l’archeologia in Liguria tra ‘800 e ‘900”, dedicato alle pioniere della ricerca scientifica.