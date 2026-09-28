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A partire da venerdì 2 ottobre|
Sestri: al via “Oltre il margine”, la rassegna contro la violenza di genere
A Sestri Levante prende il via la nuova rassegna culturale “Oltre il margine”, un ciclo di tre appuntamenti autunnali promosso dalle Biblioteche cittadine e dal Museo della Città per contrastare la violenza di genere attraverso la cultura e la valorizzazione di figure femminili che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo. L’iniziativa prenderà il via venerdì 2 ottobre alle 17:30 all’Hotel Celeste con l’incontro “Le donne e l’archeologia in Liguria tra ‘800 e ‘900”, dedicato alle pioniere della ricerca scientifica.
Si proseguirà venerdì 23 ottobre, sempre alle 17:30, presso l’Hotel Grande Albergo, con l’evento “Agatha Christie tra archeologia e letteratura”, caratterizzato da una rassegna fotografica a cura di Roberto Montanari e la voce di Giovanna Tannino.
L’ultimo appuntamento si terrà venerdì 4 dicembre alle 17:30 ai Bagni Liguria con la presentazione del libro “Mary Shelley – La meravigliosa creatura”, che vedrà una lettura e dialogo con l’autrice Laura Guglielmi. Ogni serata, a ingresso libero, sarà aperta da un intervento del Centro Antiviolenza di Chiavari sui propri servizi territoriali e si concluderà con un brindisi offerto dalla Rete Tre Baie e una raccolta fondi a sostegno del centro stesso.