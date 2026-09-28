‘Santa in Giallo”: tempo di premiazioni e bilanci; chiusa la seconda edizione

Archiviata la seconda edizione di “Santa in Giallo”. Dopo le premiazioni avvenute all’arena Bindi, presente il sindaco Guglielmo Caversazio, è tempo di bilanci che gli organizzatori Paolo Fizzarotti e Marco Delpino stileranno. C’è stata la preziosa collaborazione de Comune, della biblioteca civica, la partecipazione importante della Filarmonica Colombo e dei commercianti che hanno allestito una trentina di vetrine a tema. Forse occorrerà ridisegnare, riducendolo, il perimetro della rassegna e valorizzare l’ampia risposta degli scrittori partecipanti; trovare sponsor adeguati; ingaggiare un personaggio televisivo noto nel campo del giallo, la rosa è ampia, che faccia crescere la notorietà del Festival. (m.m.)