San Colombano: “Riordino e decoro dei nove cimiteri cittadini”

dal Comune di San Colombano

L’Amministrazione comunale di San Colombano Certenoli ha avviato un percorso dedicato alla cura, al decoro e alla valorizzazione dei nove cimiteri comunali, con l’obiettivo di migliorare progressivamente gli spazi destinati alla memoria dei nostri defunti e garantire maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie.

Il Sindaco Claudio Solari ha voluto porre il tema del decoro cimiteriale tra le priorità

dell’Amministrazione, partendo da una ricognizione delle situazioni presenti nei diversi cimiteri e dalla necessità di intervenire laddove siano presenti condizioni di abbandono o incuria.

Un richiamo alla cultura delle tombe

Una prima iniziativa riguarda proprio il decoro e la manutenzione delle tombe.

L’Amministrazione ha riscontrato in alcune aree situazioni di abbandono e incuria e, attraverso un apposito avviso alla cittadinanza, invita i titolari delle tombe che si trovano in tali condizioni a provvedere alla loro sistemazione entro il 30 novembre 2026.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere i cimiteri in condizioni decorose e rispettose del luogo e della memoria delle persone che vi sono sepolte. L’avviso ricorda inoltre che, in caso di mancata sistemazione, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento Comunale Cimiteriale, senza escludere la decadenza della concessione nei casi previsti dall’art. 50, comma 3, del Regolamento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali al numero 0185 358060.

Nuove lampade votive e nuove tombe di famiglia

Parallelamente, il Comune ha avviato una manifestazione di interesse per verificare le esigenze della cittadinanza in merito all’introduzione di un nuovo servizio di lampade votive all’interno dei cimiteri comunali.

L’obiettivo è valutare la possibilità di ampliare e migliorare i servizi offerti alla comunità,

raccogliendo preventivamente le richieste e le esigenze dei cittadini. Il Comune intende inoltre verificare l’interesse alla realizzazione di nuove tombe di famiglia nei cimiteri di San Colombano di Vignale, Certenoli, Aveggio e Camposasco, nei quali risultano disponibili aree o spazi idonei.

La compilazione del modulo di manifestazione di interesse ha esclusivo scopo conoscitivo e statistico, non è vincolante per le parti e non costituisce graduatoria né diritto di precedenza per eventuali future assegnazioni. Le adesioni dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026, attraverso l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

“I cimiteri sono luoghi della nostra comunità”

«La cura dei cimiteri – sottolinea il Sindaco Claudio Solari – è innanzitutto una forma di rispetto verso chi non c’è più e verso le famiglie che ogni giorno custodiscono la memoria dei propri cari. Abbiamo ritenuto necessario partire da una ricognizione delle situazioni presenti nei nostri nove cimiteri e mettere in campo alcune prime azioni concrete».

«Non vogliamo limitarci a intervenire sulle situazioni di maggiore criticità – prosegue il Sindaco – ma costruire un percorso più ampio di cura e riordino dei cimiteri comunali, ascoltando anche le esigenze dei cittadini. La manifestazione di interesse per le lampade votive e per le nuove tombe di famiglia ci permetterà di avere un quadro più preciso delle necessità e di programmare gli eventuali interventi futuri».

L’Amministrazione intende quindi proseguire nel lavoro di ricognizione, manutenzione e

miglioramento dei nove cimiteri comunali, nella consapevolezza che questi luoghi rappresentano una parte importante del patrimonio della comunità e della sua memoria collettiva. Il ricordo vive nella nostra comunità.