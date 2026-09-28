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Lunedì 28 settembre|
RASSEGNA STAMPA. “Olio, ottima annata, ripartono i frantoi”
Oggi, lunedì 28 settembre, auguri a Venceslao, Lorenzo, Maria. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Frutta e verdura a cena, notte più serena”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Olio: ottima annata, ripartono i frantoi del Levante. Mercato immobiliare: “Stranieri a caccia di case”; “Portofino mercato per super ricchi”. Boschi: incidenti a cacciatore e fungaiolo. Autostrade: lavori e chiusura per una notte.
Sestri Levante: “La città si prepara ad accogliere il raduno degli autieri”; “L’Anpi contraria scatena la polemica”. Chiavari: piscine, nuovo bando. Chiavari: don Basso nominato parroco in varie chiese
Rapallo: manager russo scarcerato e ora irreperibile, Santa Margherita-Portofino: la guida Michelin premia gli Hotel. Area marina Portofino: violano, la cala dell’Oro, riserva integrale; cinque denunce.
Uscio: esce dalla carreggiata, muore sessantenne.
Entroterra: ricatto sessuale, donna tenta il suicidio.