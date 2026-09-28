Rapallo: “Veicoli rimossi in via Milano, i cartelli non bastano”

In un comunicato Andrea Carannante lamenta il fatto che in via Milano siano stati rimossi veicoli. I catelli di divieto di sosta c’erano, ma non il Comune non aveva informato i cittadini tramite il sito del Comune. Osserviamo che la legge obbliga a mettere i cartelli di divieto di sosta 48 ore prima e non fa nessuna menzione dei social. Strumento diffuso sì, ma solo in alcune fasce.