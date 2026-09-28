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Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 11|
Rapallo “Una rosa per Norma Cossetto”
Dal Comitato 10 Febbraio Rapallo-Tigullio
Si svolgerà sabato 3 ottobre 2026, alle ore 11 in Piazzale Martiri delle Foibe, davanti il cimitero nuovo di San Pietro a Rapallo, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla ottava edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, sequestrata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito.
“Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere – dichiara Monica Debè referente del Comitato 10 Febbraio – Deporremo un mazzo di fiori e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”. La sua storia è una ferita aperta nella memoria italiana, ma Norma è anche il simbolo universale delle atrocità commesse contro le donne durante tutte le guerre, quando il corpo femminile diventa campo di battaglia, bersaglio di odio e dominio. Il volto di Norma è diventato, negli anni, emblema di tutte le donne che la guerra ha violato e continua a violare, non solo con le armi, ma con la disumanità.
Abbiamo invitato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici.”
La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 430 città italiane e straniere, che hanno voluto onorare Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.