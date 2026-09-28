Rapallo “Una rosa per Norma Cossetto”

“Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere – dichiara Monica Debè referente del Comitato 10 Febbraio – Deporremo un mazzo di fiori e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”. La sua storia è una ferita aperta nella memoria italiana, ma Norma è anche il simbolo universale delle atrocità commesse contro le donne durante tutte le guerre, quando il corpo femminile diventa campo di battaglia, bersaglio di odio e dominio. Il volto di Norma è diventato, negli anni, emblema di tutte le donne che la guerra ha violato e continua a violare, non solo con le armi, ma con la disumanità.

Abbiamo invitato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici.”

La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 430 città italiane e straniere, che hanno voluto onorare Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.