Rapallo: “”Luciano Bianciardi a Rapallo” a Villa Devoto

Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 – Milano, 14 novembre 1971) è stato uno scrittore, giornalista e traduttore italiano. Ha vissuto molti anni “in esilio” a Rapallo, e ne ha scritto in molti articoli umoristici e nel suo ultimo romanzo, “Aprire il fuoco” (1969), ambientato a “Nesci”. Ha partecipato attivamente alla vita culturale della città, collaborando fra l’altro alla rivista comunale “Rapallo”, oltre a molte testate nazionali. In “Aprire il fuoco” Bianciardi dedica pagine memorabili ai mosaici di pesci sul Lungomare di Rapallo, che purtroppo oggi si presentano danneggiati e in necessità di restauro e protezione, dato il loro pregio e la loro fortuna presso uno dei maggiori scrittori e intellettuali del dopoguerra.

Tutto sommato io darei ragione al povero Ponzani, ingegnere civile e avveduto, quando per questa comunità di Nesci, al posto della pietra di Finale, che diede di sé prove assai grame, scelse la quarzite di Sanfront: non soltanto essa regge meglio allo sfrido, ma anche si presta benissimo a comporre i disegni su cui io leggo i pronostici del mio diverso esilio, e difatti a forza di pronosticare ci ho consumato sopra sette paia di scarpe e lo sa dio quante altre paia ce ne consumerò su. L’intera faccenda comincia ogni giorno proprio davanti ai caduti di tutte le guerre, proprio sotto casa Savoja, e questo è giusto, giacché un qualche Sanfront sarà pur morto, io spero, in qualche guerra regia… Ma i caduti di tutte le guerre, poveretti, sono praticamente tre, e se ne stanno lì ritti in piedi, duri, neri, inteccheriti, sopra un prisma di basalto che si adorna di qualche viticchio d’edera fasulla, con sullo sfondo il palmeto. A notte, qualche volta, se non ci sono le nuvole, inchiodata là sopra veglia immobile la luna, ma i minareti non ci sono, c’è semmai qualche bel campanile che batte i tocchi e ai dì di festa scampana a carillon… Ora attento, subito dopo la grande svolta tu ti trovi dinanzi, tirato in secca, il famoso pescesega, il quale ci annuncia i tempi nuovi dell’autoerotismo, il self-service applicato a quella faccenda lì. Fatelo da voi, lo consigliano persino i medici, ormai, alle mammine preoccupate, e se tanto mi dà tanto ho proprio paura che lo consiglieranno anche alle donne nostre: lasciatelo cuocere nel suo brodo, dicono allusive, quelle della posta del cuore. Per ora. Poveretti noi, anche questo ci leveranno, che per me fino all’altro ieri era uno dei pochi conforti dell’esilio. Toccherà soltanto ai signori, e col pagare si capisce.