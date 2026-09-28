Portofino. Area marina: “Ho chiesto risorse finanziarie e di personale”

“Il Governo ha accolto il mio ordine del giorno sull’Area marina protetta di Portofino, con cui chiedevamo di garantire al nuovo Parco nazionale risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni di tutela della componente terrestre e marina, assicurando continuità alle attività e alle professionalità oggi impegnate nell’Area marina protetta”, così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio dopo che il governo ha accolto, nell’ambito della discussione del decreto sulla Pubblica amministrazione, il suo ordine del giorno per l’Area Marina Protetta di Portofino. “È positivo che il Governo abbia riconosciuto la necessità di affrontare questo tema. Tuttavia, la riformulazione proposta ridimensiona in parte l’impegno contenuto nell’ordine del giorno, sostituendo la richiesta di un incremento stabile delle risorse a una’ valutazione di compatibilità con il bilancio’. È un significativo primo passo, ma non è ancora la risposta che serve. Il problema è concreto: oggi la gestione dell’Area marina protetta richiede circa 200 mila euro l’anno e il nuovo assetto del Parco nazionale dovrà garantire contemporaneamente le funzioni di tutela della componente terrestre e marina. Servono quindi risorse adeguate e stabili e continuità per le competenze e le professionalità che in questi anni hanno assicurato il funzionamento dell’Area marina”, sottolinea. “Per questo continuerò a monitorare l’attuazione dell’impegno assunto dal Governo. Già dalla prossima legge di bilancio dovranno essere individuate le risorse necessarie a garantire il pieno funzionamento del Parco nazionale di Portofino e dell’Area marina protetta, senza che il nuovo assetto determini un arretramento delle attività di tutela o una perdita delle professionalità oggi presenti. L’accoglimento dell’ordine del giorno mantiene il tema all’attenzione del Governo. Ma ora servono atti concreti: la tutela di un patrimonio ambientale così importante non può essere affidata soltanto a un impegno a valutare, ma deve poter contare su risorse certe, adeguate e continuative”, conclude Ghio.

Il presidente Bucci: “Le nuove date riportano il Salone Nautico alla sua tradizione e i primi numeri ci dicono che la scelta è giusta: più barche, più espositori e ci aspettiamo più visitatori. Ma quello che conta davvero è il business. La nautica deve continuare a crescere, perché significa lavoro, investimenti e sviluppo per tutta la Liguria. Noi in questo settore abbiamo sempre creduto e i risultati si vedono. Abbiamo eccellenze a Imperia, Savona, Genova e alla Spezia, con il Miglio Blu che è uno dei distretti più importanti al mondo per i grandi yacht. La Liguria deve continuare a essere protagonista e non deve avere paura di puntare in alto”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova che aprirà i battenti il 1 ottobre.

“Il Salone serve anche a questo: portare qui aziende, compratori, visitatori e creare economia sul territorio – prosegue il presidente della Regione -. Chi viene al Salone dorme nei nostri alberghi, va nei ristoranti, si muove in Liguria. Non è solo una manifestazione: è un motore economico. L’Italia è leader mondiale nella nautica e nelle grandi imbarcazioni siamo ai vertici assoluti. Dobbiamo però lavorare anche sulla nautica sotto i 24 metri, quella utilizzata dalla maggior parte delle persone. Più persone vanno per mare, più cresce il settore. Questa è la strada: aiutare chi investe, creare le condizioni per far crescere le imprese e continuare a portare risultati. I numeri – conclude – dicono che sta funzionando e dobbiamo andare avanti”.