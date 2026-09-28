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Due nuove positività|
Peste suina: in Liguria i casi crescono a 1.385
Da ufficio stampa Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Aggiornamento al 27 settembre 2026
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.220 casi
Salgono a 835 in Piemonte, crescono a 1.385 in Liguria
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli
In Liguria sono state riscontrate due nuove positività sui cinghiali: una in provincia di Genova a Serra Riccò (quarantesimo caso totale), e una in provincia di Savona a Mioglia (13 in totale). Il totale in regione sale a 1.385 casi.
In Piemonte è stata osservata una nuova positività, in provincia di Cuneo a Pezzolo Valle Uzzone (terzo caso). Il totale in regione cresce a 835 positivi.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane fermo a quota 206.