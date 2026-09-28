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E' caduta battendo la testa|
Cronaca/
Neirone: fungaiola 80enne in codice rosso con Drago al San Martino
28 settembre 2026 | 17:14
Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologico della Liguria
Intervento nei boschi di Neirone, tra le frazioni di San Marco Durri e Ognio, per una donna di 81 anni che era a funghi assieme al marito quando è caduta battendo violentemente la testa e perdendo i sensi.
Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria con personale infermieristico, Vigili del fuoco di Chiavari e Croce Verde di Lumarzo. Vista la gravità della situazione si è alzato in volo anche l’elisoccorso Drago. La donna è stata medicata e intubata. Le operazioni sono state complicate per le condizioni della donna e per il fatto che la zona è stata in parte disboscata per permettere a Drago di recuperare la fungaiola che, una volta recuperata, è stata portata al San Martino di Genova in codice rosso.