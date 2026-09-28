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Escursione e concerto|
Moneglia: due iniziative di sabato 3 ottobre
Da Pro Loco Moneglia Aps
Due appuntamenti previsti sabato 3 ottobre prossimo a Moneglia.
Di seguito le specifiche:
Escursione guidata a piedi da Moneglia a Punta Moneglia a cura di LabTer Tigullio- sabato 03 ottobre: partenza ore 9:30 davanti al Palazzo Comunale (rientro previsto ore 12:30 circa). L’escursione è gratuita ma su prenotazione (è possibile prenotare presso il nostro ufficio turistico in Piazza delle Poste; si accetteranno fino a max. 25 prenotati. tel. 0185 490576).
Concerto del Sator Duo organizzato dall’Associazione Felice Romani alle ore 21.15 presso l’Oratorio dei Disciplinanti (concerto a pagamento; consigliata la prenotazione 328 9275376). “Histoire du Tango”: musiche di Matos Rodriguez, Gardel, Villoldo, Castellani, Piazzolla. Con Paolo Castellani (violino), Francesco Di Giandomenico (chitarra).