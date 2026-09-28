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La settimana si apre come si è chiusa quella prima, con il sole

28 settembre 2026 | 07:05
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

La settimana si apre come si è chiusa quella prima, con il sole

Sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, qualche innocuo addensamento pomeridiano su Alpi Liguri ed Appennino di Levante. Nubi alte e sottili in aumento dal pomeriggio a Ponente: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli in prevalente regime di brezza lungo le località costiere con rinforzi settentrionali, al mattino, tra Savonese e Genovesato, settentrionali e a tratti variabili sui versanti padani

MARE: poco mosso o quasi calmo

TEMPERATURE: minime e massime in lieve aumento o stazionarie

UMIDITÀ: su valori medi