Cogorno: Liste di attesa, Impegno Comune apre uno sportello

Davide Grillo

Da Giansandro Rosasco Impegno Comune

Sanità e liste d’attesa nel Tigullio: nasce il primo Sportello fisico di “Impegno Comune”

Inaugurazione sabato 3 ottobre a San Salvatore di Cogorno (via alla Basilica 13). Il servizio garantisce supporto diretto e umano per il diritto alla cura.

Dopo due anni di attività sul campo, l’associazione Impegno Comune compie un passo decisivo verso il radicamento territoriale con l’apertura del suo primo Sportello Sanità fisico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 3 ottobre alle ore 10:00, in via alla Basilica 13 a San Salvatore di Cogorno, alla presenza delle autorità locali a cui seguirà un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti e per poter incontrare anche chi vuol offrire supporto alle forze dell’associazione.

Un presidio contro i ritardi e la burocrazia

A partire da ottobre, lo sportello sarà operativo tutti i sabati dalle 10:00 alle 12:00, con accesso libero senza obbligo di prenotazione (è comunque consigliata una conferma telefonica al numero 338.7777182 dopo le 16:00). Il servizio nasce per offrire un aiuto concreto e gratuito ai cittadini alle prese con le estenuanti liste d’attesa della sanità pubblica, fornendo orientamento, supporto legale e assistenza procedurale. ’apertura è resa possibile grazie alla dedizione delle volontarie Gianna Grippo, Lucia Colucci e Cristina Bigazzi, che hanno già guidato la fase sperimentale del progetto e si affiancano a Mariangela di Scipio e Valentina Buscaglia per rafforzare l’impegno. “Passare dal web al territorio significa restituire un volto e una voce all’assistenza,” spiegano i promotori. “Dietro ogni attesa c’è una persona con una forte carica di ansia e disorientamento: lo sportello nasce per offrire ascolto, calore umano e risposte concrete.”

Una rete capillare per il territorio

L’iniziativa di Cogorno rappresenta solo il primo tassello di un piano più ampio rivolto all’intero Tigullio, al Golfo Paradiso e ai relativi entroterra.

Giansandro Rosasco, Referente Ligure Sportello Liste di Attesa:

«Questa è la prima di una serie di aperture con cui vogliamo coprire capillarmente il territorio. Il nostro obiettivo è tutelare maggiormente le fasce più fragili: anziani, persone con difficoltà tecnologiche o barriere linguistiche, che spesso non riescono a interagire facilmente tramite i nostri canali digitali e telefonici istituzionali. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cogorno per lo spazio concesso e invitiamo gli altri Comuni della zona a collaborare con noi per garantire a ogni cittadino il diritto alla salute contattandoci al numero 328.2256519. Non chiediamo denari, perché ricordo la nostra azione è tutta basata sul volontariato, ma semplicemente un piccolo spazio dove poter ricevere le persone»

I numeri del servizio

Il lavoro svolto finora dall’associazione dimostra l’impatto reale di questa mobilitazione: oltre 700 pratiche prese in carico e risolte grazie al lavoro coordinato di volontari e professionisti. Tramite il servizio telefonico la prima risposta viene sempre garantita entro 24 ore festivi compresi.