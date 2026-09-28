Chiavari: un convegno su “Botteghe Storiche e Locali di Tradizione”

Sabato 3 alle 10, l’Auditorium di Largo Pessagno ospiterà il convegno “Botteghe Storiche e Locali di Tradizione di Chiavari”, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Chiavari, insieme alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L’incontro sarà dedicato al valore storico e commerciale delle attività che da generazioni caratterizzano il tessuto cittadino. Un patrimonio che il Comune di Chiavari valorizza attraverso l’Albo delle Botteghe Storiche e dei Locali di Tradizione, nato in collaborazione con le Soprintendenze, la Camera di Commercio di Genova e le associazioni di categoria.

La qualifica di Bottega Storica viene attribuita alle attività con almeno cinquant’anni di esercizio e con caratteristiche di rilievo storico, architettonico o documentale. I Locali di Tradizione si distinguono invece per il forte radicamento nella storia cittadina e per la continuità dell’attività nel tempo. Oggi l’Albo comprende 11 Botteghe Storiche: Gioielleria Rocca, Calzoleria Cardinali, Antica Osteria Luchin, Drogheria Ameri, Polleria Solari, Alimentari La Cittadella, AMR Torre – ex Pellicceria Milano, Farmacia Solari, Morando Abbigliamento, Boutique Kirù – ex Profumeria Sanguineti e Gran Caffè Defilla. I Locali di Tradizione sono invece il Panificio Pasticceria Barbieri e Ferramenta Piombo.