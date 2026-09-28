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nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio|
Chiavari: un convegno su “Botteghe Storiche e Locali di Tradizione”
Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari
Sabato 3 alle 10, l’Auditorium di Largo Pessagno ospiterà il convegno “Botteghe Storiche e Locali di Tradizione di Chiavari”, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Chiavari, insieme alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L’incontro sarà dedicato al valore storico e commerciale delle attività che da generazioni caratterizzano il tessuto cittadino. Un patrimonio che il Comune di Chiavari valorizza attraverso l’Albo delle Botteghe Storiche e dei Locali di Tradizione, nato in collaborazione con le Soprintendenze, la Camera di Commercio di Genova e le associazioni di categoria.
La qualifica di Bottega Storica viene attribuita alle attività con almeno cinquant’anni di esercizio e con caratteristiche di rilievo storico, architettonico o documentale. I Locali di Tradizione si distinguono invece per il forte radicamento nella storia cittadina e per la continuità dell’attività nel tempo. Oggi l’Albo comprende 11 Botteghe Storiche: Gioielleria Rocca, Calzoleria Cardinali, Antica Osteria Luchin, Drogheria Ameri, Polleria Solari, Alimentari La Cittadella, AMR Torre – ex Pellicceria Milano, Farmacia Solari, Morando Abbigliamento, Boutique Kirù – ex Profumeria Sanguineti e Gran Caffè Defilla. I Locali di Tradizione sono invece il Panificio Pasticceria Barbieri e Ferramenta Piombo.
«Le botteghe storiche e i locali di tradizione rappresentano una parte importante dell’identità di Chiavari e del suo tessuto commerciale – dichiara l’assessore alla Promozione della città e al Commercio, Gianluca Ratto –. Sono attività che raccontano la storia della città attraverso luoghi, mestieri, insegne e persone. Valorizzarle significa riconoscere il lavoro di chi, spesso da generazioni, continua a custodire e far vivere un patrimonio che ancora oggi distingue Chiavari».
Dopo i saluti istituzionali, Caterina Olcese della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria interverrà sul tema “Le botteghe storiche chiavaresi fra tradizione artigianale e rinnovamento linguistico”. Seguiranno Susanna Curioni e Stefano Maltese, sempre della Sabap Liguria, con un approfondimento sulla collaborazione istituzionale per la valorizzazione del territorio e sull’esperienza delle Botteghe Storiche e dei Locali di Tradizione di Chiavari. Cristina Dal Molin, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, proporrà invece un intervento dedicato alle botteghe storiche di Chiavari nei documenti d’archivio, con particolare riferimento al caso delle farmacie. Al termine del convegno è prevista una visita guidata alle botteghe storiche chiavaresi.