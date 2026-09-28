Chiavari: elezioni del sindaco; iniziato il confronto nel centro-sinistrad

Da Antonio Bertani

Il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Ora il Futuro, Civici per Chiavari-Casa Riformista annunciano di aver avviato nelle scorse settimane un percorso di confronto e lavoro comune in vista delle prossime elezioni amministrative.

Siamo consapevoli delle sfide che attendono Chiavari e riteniamo necessario costruire un progetto serio, credibile e ambizioso, capace di unire forze politiche e civiche diverse attorno a una visione condivisa per il futuro della città. Il percorso avviato è aperto e inclusivo. Vogliamo confrontarci con ulteriori forze civiche e politiche, associazioni e realtà del territorio che condividano la volontà di contribuire alla costruzione di un progetto comune per Chiavari.

Ci poniamo come alternativa all’attuale amministrazione e alle destre, con l’obiettivo di costruire una politica sempre vicina ai bisogni di tutte le cittadine e di tutti i cittadini chiavaresi.

Vogliamo mettere al centro una nuova idea di città, capace di guardare al futuro, rispondere concretamente ai bisogni della comunità e valorizzare le potenzialità del territorio. Un progetto che sappia tenere insieme sviluppo, qualità della vita, servizi, sostenibilità e coesione sociale, attraverso una visione complessiva e di lungo periodo.

Il percorso, già iniziato tra le forze presenti in Consiglio comunale e i partiti del centrosinistra, si è ampliato anche in seguito alla nascita di una nuova realtà civica e riformista, che ha contribuito ad allargare e sviluppare la coalizione.

Siamo ora al lavoro per confrontarci su un programma condiviso e aperto al contributo della città, delle associazioni, delle realtà economiche e sociali e di tutte le energie disponibili a impegnarsi per Chiavari. L’ascolto sarà il punto di partenza: vogliamo individuare insieme priorità, proposte e soluzioni concrete per affrontare i problemi esistenti e, allo stesso tempo, cogliere le opportunità che la città ha davanti a sé. Siamo convinti che il cambiamento di cui Chiavari ha bisogno debba nascere dal confronto, dalla partecipazione e dalla capacità di costruire insieme un progetto comune.

È da questo confronto, aperto e concreto, che vogliamo costruire un progetto solido e ambizioso per cambiare passo e dare a Chiavari una nuova prospettiva.