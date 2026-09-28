Camogli-Trani: trasferta dell’ufficio Ambiente per la mostra “Mare – Pietre – Radici”

Da ufficio Comunicazione Comune di Camogli

Camogli-Trani: conto alla rovescia per la trasferta pugliese dell’Ufficio Ambiente, guidato dall’assessora Cristina Gambazza. Venerdì 9 ottobre l’inaugurazione della mostra “Mare – Pietre – Radici”, con foto di Stefano Schiappacasse e Umberto Bruni, che hanno contribuito con quattro scatti ciascuno a evocare alcuni dei luoghi più iconici della città di Camogli, e immagini di Marco Gaiotti e Cecilia Di Lernia

Conto alla rovescia per la trasferta pugliese dell’Ufficio Ambiente del Comune di Camogli in prosecuzione dello “scambio ambientale” tra i due Comuni avviato nel corso del 2025 e sostenuto dall’assessora Cristina Gambazza.

Sarà, infatti, inaugurata a Trani venerdì 9 ottobre, allo Chalet della Villa Comunale, la mostra fotografica “Mare – Pietre – Radici” nella quale verranno proposti ventiquattro fotografie, rappresentative dell’ambiente e delle sue profonde tradizioni che hanno reso le due città note in tutto il mondo.

Soddisfazione e orgoglio da parte dell’Amministrazione camogliese perché tra i fotografi scelti sono presenti due dipendenti dei Servizi Tecnici comunali, Stefano Schiappacasse e Umberto Bruni, che hanno contribuito con quattro scatti ciascuno a evocare alcuni dei luoghi più iconici della città di Camogli.

Presenti, inoltre, alla mostra, che troverà successivamente spazio nelle sale di Castel Dragone, anche opere di Marco Gaiotti e Cecilia Di Lernia.

Elena Brulli, presidentessa dell’Associazione tranese “Forme” A.P.S., ha fornito un apporto determinante al coordinamento per la realizzazione del progetto in tempi brevi. La trasferta è supportata dagli sponsor che hanno creduto nel progetto.