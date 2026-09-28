Calcio, blitz nel Ponente per la Sammargheritese: vittoria al Ferragina contro l’Albissole

Una Sammargheritese “corsara” espugna il Faraggiana battendo l’Albissole e portando a casa i primi tre 3 stagionali. Lo fa scendendo in campo con ben 4 under in campo dal primo minuto: 2 classe 2007, Pagliarulo e Marrale Mattia, e due classe 2008, Ditillo e Mallamace, e ottenendo una vittoria sudata ed estremamente importante raggiunta nel finale grazie alla rete di Casanova, dopo una partita difficile e non bellissima. Infatti, nel primo tempo, nonostante un paio di nitide occasione sprecate in zona gol, gli arancioni di Mister Giacobbe non hanno espresso il solito gioco brillante, complice anche un avversario determinato e voglioso di far bella figura davanti al suo pubblico. Albissole anche vicino al vantaggio quando la deviazione sotto porta di Freccero, colpisce la traversa arancione. Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la ripresa inizia con una Samm più determinata e decisa ad alzare ritmi e qualità di costruzione, aumentando solidità ed attenzione in fase difensiva e pericolosità offensiva, producendo gioco e costruendo palle gol, però non concretizzate. Questo fino all’81º quando Casanova, subentrato quasi ad inizio ripresa per mettere ordine e qualità in costruzione gioco, si rende pericoloso anche in fase offensiva: la sua conclusione dal limite, leggermente deviata, batte Pastorino, portando in vantaggio la Samm.

L’Albissole prova a reagire, ma con poca fortuna e sbattendo sul roccioso muro arancione che resiste con grande attenzione e personalità fino al triplice fischio.